Борьба двух групп влияния может отразиться на калужских выборах-2025

Негласное противостояние сенатора Анатолия Артамонова и губернатора Калужской области Владислава Шапши может негативно отразиться на результатах «Единой России» на выборах-2025. Такое мнение в беседе с агентством высказал профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. В регионе будут избирать заксобрание и городскую думу.
«Власть в Калужской области отнюдь не монолитна, не настолько хорошо консолидирована. Центр влияния Шапши и центр влияния Артамонова и его клиентелы несопоставим, но мне представляется, что конфронтация даст уменьшение голосов „Единой России“. Потому что группа сенатора не заинтересована в том, чтобы ЕР набрала очень хороший результат. Тогда будет видна позитивная роль Шапши, а Артамонову это невыгодно», — отмечает эксперт.
Сенатор Анатолий Артамонов, в отличие от других экс-губернаторов, сохранил в регионе большое влияние. По словам инсайдеров, на сегодня из семи заместителей калужского губернатора Владислава Шапши четверо — люди из команды Артамонова. Посты после ухода прежнего губернатора также сохранили 6 из 10 министров.
Политконсультант Александр Семенов считает, что избавиться от людей Артамонова во власти практически невозможно, для этого у Шапши не хватит влияния. «Артамонов был во власти длительное время, он и его люди очень глубоко пустили корни. Взять их и зачистить — очень сложно, поэтому Шапша просто принимает происходящее. Я думаю, в целом эти люди его устраивают, многие переориентировались на него», — говорит эксперт.
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