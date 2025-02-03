03 февраля 2025

Врач из ХМАО спас пациента, вставив в мозг двухметровую спираль

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирург провел сложнейшую операцию 22-летнему парню
Хирург провел сложнейшую операцию 22-летнему парню Фото:

Врач из Сургута спас 22-летнего парня с травмой головы, вставив в сосуды мозга двухметровую микроспираль. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Впервые в своей практике Максим Бессмертных (заведующий рентгенохирургическим отделением травмбольницы) применил уникальную комбинацию эмболизирующих материалов. Сначала из микроспирали сформировали каркас новой стенки сосуда, а затем пространство между витками заполнили жидким эмболизатом, который затвердел, подобно монтажной пене», — сказано в сообщении.

Пациент получил сильный удар мячом в голову, играя в футбол. Вскоре у него сместился левый глаз, и обследование выявило разрыв сонной артерии и артериовенозную фистулу (патологическое соединение артерии и вены).

Операция продлилась пять часов, хирург провел реконструкцию левой сонной артерии и восстановил кровоснабжение головного мозга. «С положительной динамикой пациент выписан под наблюдение», — добавил врач.

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Врач из Сургута спас 22-летнего парня с травмой головы, вставив в сосуды мозга двухметровую микроспираль. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры. «Впервые в своей практике Максим Бессмертных (заведующий рентгенохирургическим отделением травмбольницы) применил уникальную комбинацию эмболизирующих материалов. Сначала из микроспирали сформировали каркас новой стенки сосуда, а затем пространство между витками заполнили жидким эмболизатом, который затвердел, подобно монтажной пене», — сказано в сообщении. Пациент получил сильный удар мячом в голову, играя в футбол. Вскоре у него сместился левый глаз, и обследование выявило разрыв сонной артерии и артериовенозную фистулу (патологическое соединение артерии и вены). Операция продлилась пять часов, хирург провел реконструкцию левой сонной артерии и восстановил кровоснабжение головного мозга. «С положительной динамикой пациент выписан под наблюдение», — добавил врач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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