Певица Мари Краймбери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой

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Мари Краймбери и Дава скоро станут родителями
Мари Краймбери и Дава скоро станут родителями Фото:

Российская певица Мари Краймбери объявила о своей беременности. Этой новостью она поделилась в своих социальных сетях.

Краймбери выложила видео, где она демонстрирует свой округлившийся живот. Кадры были сняты во время недавней поездки певицы со своим женихом, блогером Давидом Манукяном на Мальдивы. Познакомились Краймбери и Манукян на съемках шоу «Дуэты» в 2021 году. Уже в августе 2024 года блогер сделал певице предложение, на которая та ответила согласием. По словам Краймбери, родители полностью приняли выбор девушки. 

Манукян был ранее известен, как парень российской телеведущей Ольги Бузовой. В 2021 году пара распалась. 

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Российская певица Мари Краймбери объявила о своей беременности. Этой новостью она поделилась в своих социальных сетях. Краймбери выложила видео, где она демонстрирует свой округлившийся живот. Кадры были сняты во время недавней поездки певицы со своим женихом, блогером Давидом Манукяном на Мальдивы. Познакомились Краймбери и Манукян на съемках шоу «Дуэты» в 2021 году. Уже в августе 2024 года блогер сделал певице предложение, на которая та ответила согласием. По словам Краймбери, родители полностью приняли выбор девушки.  Манукян был ранее известен, как парень российской телеведущей Ольги Бузовой. В 2021 году пара распалась. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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