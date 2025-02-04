Певица Мари Краймбери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой

Российская певица Мари Краймбери объявила о своей беременности. Этой новостью она поделилась в своих социальных сетях.
Краймбери выложила видео, где она демонстрирует свой округлившийся живот. Кадры были сняты во время недавней поездки певицы со своим женихом, блогером Давидом Манукяном на Мальдивы. Познакомились Краймбери и Манукян на съемках шоу «Дуэты» в 2021 году. Уже в августе 2024 года блогер сделал певице предложение, на которая та ответила согласием. По словам Краймбери, родители полностью приняли выбор девушки.
Манукян был ранее известен, как парень российской телеведущей Ольги Бузовой. В 2021 году пара распалась.
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