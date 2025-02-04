Baza: МО готовит жесткий закон для провинившихся военных

Военных, которые совершили преступления на фронте, могут начать лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат. Соответствующий закон может разрабатываться в Минобороны РФ, сообщили в telegram-каналах.
«Минобороны прорабатывает закон о дополнительной ответственности для военных, которые совершили преступления в боевой обстановке, — их предлагают лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат», — пишет telegram-канал Baza. Отмечается, что эта мера направлена на повышение дисциплины и предупреждения тяжких преступлений. Закон распространится на ветеранов боевых действий, сообщили в канале, — их лишат льгот и привилегий за статус ветерана.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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