Baza: МО готовит жесткий закон для провинившихся военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеранов боевых действий могут начать лишать льгот и преимуществ за преступления на фронте
Ветеранов боевых действий могут начать лишать льгот и преимуществ за преступления на фронте Фото:

Военных, которые совершили преступления на фронте, могут начать лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат. Соответствующий закон может разрабатываться в Минобороны РФ, сообщили в telegram-каналах.

«Минобороны прорабатывает закон о дополнительной ответственности для военных, которые совершили преступления в боевой обстановке, — их предлагают лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат», — пишет telegram-канал Baza. Отмечается, что эта мера направлена на повышение дисциплины и предупреждения тяжких преступлений. Закон распространится на ветеранов боевых действий, сообщили в канале, — их лишат льгот и привилегий за статус ветерана.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военных, которые совершили преступления на фронте, могут начать лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат. Соответствующий закон может разрабатываться в Минобороны РФ, сообщили в telegram-каналах. «Минобороны прорабатывает закон о дополнительной ответственности для военных, которые совершили преступления в боевой обстановке, — их предлагают лишать не только свободы, но и наград и социальных выплат», — пишет telegram-канал Baza. Отмечается, что эта мера направлена на повышение дисциплины и предупреждения тяжких преступлений. Закон распространится на ветеранов боевых действий, сообщили в канале, — их лишат льгот и привилегий за статус ветерана. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...