Жители Ямала завалили Госжилнадзор жалобами на неубранные от снега территории

С начала 2025 года в департамент Госжилнадзора Ямала поступило более 150 обращений ямальцев с требованиями очистить придомовые территории от снега. Особенно много жалоб поступает из Ноябрьска, сообщают окружные власти.
«С начала года в департамент поступило более 150 обращений ямальцев на проведение очистки придомовой территории от снега управляющими организациями. В этом году больше всего обращений поступает из Ноябрьска. С начала января департамент обработал 97 обращений от жителей города, по 18 из них уже подтверждены факты нарушений и вынесены решения об их устранении», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
По данным источника, более 30 обращений от жителей уже подтвердились. Управляющие организации обяжут устранить выявленные проблемы. «По остальным обращениям проверки продолжаются. Они проводятся ежедневно», — утверждают в пресс-службе. Заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасев поручил инспекторам усилить контроль над содержанием придомовых территорий.
Ранее глава Ноябрьска Алексей Романов дал подрядчику срок до конца января, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах. В свою очередь, подрядчик увеличил количество техники, а также устранена проблема с приемкой снега на полигоне.
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