Жители Ямала завалили Госжилнадзор жалобами на неубранные от снега территории

В Госжилнадзор Ямала поступило более 150 жалоб на неубранный снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году зима на Ямале выдалась особенно снежная
В этом году зима на Ямале выдалась особенно снежная Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс на Ямале

С начала 2025 года в департамент Госжилнадзора Ямала поступило более 150 обращений ямальцев с требованиями очистить придомовые территории от снега. Особенно много жалоб поступает из Ноябрьска, сообщают окружные власти.

«С начала года в департамент поступило более 150 обращений ямальцев на проведение очистки придомовой территории от снега управляющими организациями. В этом году больше всего обращений поступает из Ноябрьска. С начала января департамент обработал 97 обращений от жителей города, по 18 из них уже подтверждены факты нарушений и вынесены решения об их устранении», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

По данным источника, более 30 обращений от жителей уже подтвердились. Управляющие организации обяжут устранить выявленные проблемы. «По остальным обращениям проверки продолжаются. Они проводятся ежедневно», — утверждают в пресс-службе. Заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасев поручил инспекторам усилить контроль над содержанием придомовых территорий.

Ранее глава Ноябрьска Алексей Романов дал подрядчику срок до конца января, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах. В свою очередь, подрядчик увеличил количество техники, а также устранена проблема с приемкой снега на полигоне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2025 года в департамент Госжилнадзора Ямала поступило более 150 обращений ямальцев с требованиями очистить придомовые территории от снега. Особенно много жалоб поступает из Ноябрьска, сообщают окружные власти. «С начала года в департамент поступило более 150 обращений ямальцев на проведение очистки придомовой территории от снега управляющими организациями. В этом году больше всего обращений поступает из Ноябрьска. С начала января департамент обработал 97 обращений от жителей города, по 18 из них уже подтверждены факты нарушений и вынесены решения об их устранении», — сообщает пресс-служба окружного правительства. По данным источника, более 30 обращений от жителей уже подтвердились. Управляющие организации обяжут устранить выявленные проблемы. «По остальным обращениям проверки продолжаются. Они проводятся ежедневно», — утверждают в пресс-службе. Заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасев поручил инспекторам усилить контроль над содержанием придомовых территорий. Ранее глава Ноябрьска Алексей Романов дал подрядчику срок до конца января, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах. В свою очередь, подрядчик увеличил количество техники, а также устранена проблема с приемкой снега на полигоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...