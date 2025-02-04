Сотрудники отдела экономической безопасности выявили и остановили деятельность группы лиц, обманывающих граждан под предлогом строительства загородных домов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Один из потерпевших обратился в полицию в конце прошлого года. Клиент строительной компании сообщил, что ранее заключил предварительный договор на покупку участка в дачном партнёрстве Ломоносовского района с подрядом на строительство загородного дома. Мужчина перевёл на счёт строительной компании 10,5 млн рублей, а также передал ещё 3 млн рублей наличными представителю организации в ходе личной встречи. Однако к обозначенному в договоре сроку дом достроен и сдан не был», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном telegram-канале. Переговоры с представителями компании оказались безрезультатными.
После этого инцидента полиция начала расследование и выяснила, что по аналогичной схеме были обмануты ещё трое граждан, которые потеряли более 26 миллионов рублей. Все они мечтали о собственном загородном жилье, но вместо этого столкнулись с недостроем и долгами по кредитам.
На основе собранных полицейскими материалов следственные органы возбудили уголовное дело. В результате оперативных мероприятий, проведённых 4 февраля, были осуществлены обыски по адресам проживания предполагаемых злоумышленников. Изъятая документация и информация, полученная в ходе расследования, указывают на то, что от действий мошенников пострадали как минимум ещё четырнадцать человек. Общая сумма ущерба может достигать ста миллионов рублей. В рамках уголовного дела сотрудники и руководство строительной компании были доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий и решения вопроса о привлечении их в качестве подозреваемых.
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