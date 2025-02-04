Из-за аномально теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены

В тюменских магазинах за полцены распродают зимнюю одежду и обувь. Информация об акциях указана в соцсетях торговых комплексов. Владелец одного из магазинов утверждает, что причиной этому стал низкий спрос среди горожан из-за аномально теплой погоды.
«Все лучшее для этой зимы со скидками до 50%: актуальные формы, стильные оттенки и такие необходимые противоскользящие протекторы . Впереди еще один месяц зимы», — такое сообщение появилось в соцсетях ТЦ «Солнечный».
В ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл» также проходят зимние распродажи. Там скидки на одежду и обувь также доходят до 50%.
Владелица шоурума, расположенного в Тюменском ЦУМе рассказала, что из-за аномально теплой погоды в этом году спрос на зимние товары снизился. «Горожане не охотно покупали теплую одежду, потому что комфортно чувствовали себя в демисезонной. То, что не распродадим сейчас, уберем на склад», — коротко прокомментировала тюменка.
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