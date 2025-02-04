Из-за аномально теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены

Скидки в тюменских магазинах на зимние коллекции доходят до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Распродажи продлятся до конца месяца
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В тюменских магазинах за полцены распродают зимнюю одежду и обувь. Информация об акциях указана в соцсетях торговых комплексов. Владелец одного из магазинов утверждает, что причиной этому стал низкий спрос среди горожан из-за аномально теплой погоды.

«Все лучшее для этой зимы со скидками до 50%: актуальные формы, стильные оттенки и такие необходимые противоскользящие протекторы . Впереди еще один месяц зимы», — такое сообщение появилось в соцсетях ТЦ «Солнечный».

В ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл» также проходят зимние распродажи. Там скидки на одежду и обувь также доходят до 50%.

Владелица шоурума, расположенного в Тюменском ЦУМе рассказала, что из-за аномально теплой погоды в этом году спрос на зимние товары снизился. «Горожане не охотно покупали теплую одежду, потому что комфортно чувствовали себя в демисезонной. То, что не распродадим сейчас, уберем на склад», — коротко прокомментировала тюменка.

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В тюменских магазинах за полцены распродают зимнюю одежду и обувь. Информация об акциях указана в соцсетях торговых комплексов. Владелец одного из магазинов утверждает, что причиной этому стал низкий спрос среди горожан из-за аномально теплой погоды. «Все лучшее для этой зимы со скидками до 50%: актуальные формы, стильные оттенки и такие необходимые противоскользящие протекторы . Впереди еще один месяц зимы», — такое сообщение появилось в соцсетях ТЦ «Солнечный». В ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл» также проходят зимние распродажи. Там скидки на одежду и обувь также доходят до 50%. Владелица шоурума, расположенного в Тюменском ЦУМе рассказала, что из-за аномально теплой погоды в этом году спрос на зимние товары снизился. «Горожане не охотно покупали теплую одежду, потому что комфортно чувствовали себя в демисезонной. То, что не распродадим сейчас, уберем на склад», — коротко прокомментировала тюменка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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