В Челябинске неизвестные разгромили квартиру участника СВО Сергея Божкова. Из квартиры похитили награды, медали, технику и документы. Дом №6 по Свердловскому проспекту еще в марте 2018 года был признан аварийным и подлежащим сносу, о чем несколько раз уведомили собственника, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«Начиная с сентября 2023 года всем собственникам жилых помещений неоднократно сообщали о предстоящем сносе и расселении данного дома. Информация направлялась заказным письмом с уведомлением. За это время обратной связи от гражданина Божкова С. или его законных представителей не поступало. В доме есть еще собственники, которые также не отреагировали на уведомления», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
Божков почти всю жизнь посвятил военной службе — участвовал в Первой и Второй Чеченских войнах. В 2022 году принял решение уйти на спецоперацию. И попросил племянника Дмитрия смотреть за его квартирой. На него же выписал генеральную доверенность. Мимо дома Дмитрий в последний раз проезжал в ноябре и тогда все было в порядке.
Недавно в пятиэтажке №6 по Свердловскому проспекту вынесли окна, двери и обчистили все квартиры. «У Дяди украли медаль „За Отвагу“, „За боевое отличие“ и „За участие в СВО“, — рассказал племянник Дмитрий, пишет telegram-канал „31 канала“. Божков и его племянник уверяют, что уведомления о расселении не получали.
В администрации Челябинска говорят, что неоднократно обходили квартиры, размещали объявления на дверях подъездов и квартир. Большинство жильцов дома уже переселены в новые квартиры в Тракторозаводском районе, либо получили компенсационные выплаты.
«Информация о том, что Божков находится в зоне СВО, в администрацию города не поступала, как и данные о его представителе. Поэтому в суд Курчатовского района был подан иск об изъятии комнаты у Божкова с предоставлением взамен однокомнатной квартиры в Тракторозаводском районе или соответствующей компенсации», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!