В Челябинске 9 февраля на площадке отеля Radisson Blu состоится семейный образовательный форум «Навигатор поступления». Как сообщают организаторы, гостей ждут выставка более десятка вузов и колледжей, лекции по подготовке к экзаменам и профориентация. Также будущим абитуриентам расскажут о возможности поступления на бюджет в 2025 году.
«Колледжи и вузы России на одной площадке представят полезную информацию о поступлении в 2025 году, персональные стенды колледжей и вузов, где можно будет лично задать любой вопрос. Также ожидаются профтест с экспертами и проверка знаний в форме экзаменов ОГЭ или ЕГЭ», — сообщается на официальном сайте «Навигация поступления».
На мероприятии запланировано более 30 лекций. На них расскажут о ловушках и секретах формата госэкзаменов, помогут выбрать профессию, а также определиться между колледжем и 10-м классом. На выставке будут представлены как челябинские учебные заведения, так и другие российские вузы, среди которых: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Финансовый университет при Правительстве РФ и Дальневосточный федеральный университет.
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