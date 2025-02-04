Челябинским школьникам на форуме расскажут о ловушках ЕГЭ и ОГЭ. Афиша

Образовательный форум «Навигатор поступления» пройдет в Челябинске 9 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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На форуме расскажут, как эффективно подготовиться к экзаменам
На форуме расскажут, как эффективно подготовиться к экзаменам Фото:

В Челябинске 9 февраля на площадке отеля Radisson Blu состоится семейный образовательный форум «Навигатор поступления». Как сообщают организаторы, гостей ждут выставка более десятка вузов и колледжей, лекции по подготовке к экзаменам и профориентация. Также будущим абитуриентам расскажут о возможности поступления на бюджет в 2025 году.

«Колледжи и вузы России на одной площадке представят полезную информацию о поступлении в 2025 году, персональные стенды колледжей и вузов, где можно будет лично задать любой вопрос. Также ожидаются профтест с экспертами и проверка знаний в форме экзаменов ОГЭ или ЕГЭ», — сообщается на официальном сайте «Навигация поступления».

На мероприятии запланировано более 30 лекций. На них расскажут о ловушках и секретах формата госэкзаменов, помогут выбрать профессию, а также определиться между колледжем и 10-м классом. На выставке будут представлены как челябинские учебные заведения, так и другие российские вузы, среди которых: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Финансовый университет при Правительстве РФ и Дальневосточный федеральный университет.

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В Челябинске 9 февраля на площадке отеля Radisson Blu состоится семейный образовательный форум «Навигатор поступления». Как сообщают организаторы, гостей ждут выставка более десятка вузов и колледжей, лекции по подготовке к экзаменам и профориентация. Также будущим абитуриентам расскажут о возможности поступления на бюджет в 2025 году. «Колледжи и вузы России на одной площадке представят полезную информацию о поступлении в 2025 году, персональные стенды колледжей и вузов, где можно будет лично задать любой вопрос. Также ожидаются профтест с экспертами и проверка знаний в форме экзаменов ОГЭ или ЕГЭ», — сообщается на официальном сайте «Навигация поступления». На мероприятии запланировано более 30 лекций. На них расскажут о ловушках и секретах формата госэкзаменов, помогут выбрать профессию, а также определиться между колледжем и 10-м классом. На выставке будут представлены как челябинские учебные заведения, так и другие российские вузы, среди которых: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Финансовый университет при Правительстве РФ и Дальневосточный федеральный университет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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