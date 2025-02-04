Жога встретился с юнармейцами из «Спарты» в Екатеринбурге и вспомнил боевое прошлое. Фото

Полпред Жога познакомился с юнармейским отрядом «Спарта» в школе Екатеринбурга

04 февраля 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

Артем Жога приехал знакомиться в школу №17 с юнармейцами отряда «Спарта» Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в екатеринбургской школе №17 (Малышева, 123), где пообщался с участниками юнармейского отряда «Спарта». В батальоне с таким же названием служил и он сам, а затем и возглавлял его, когда жил в ДНР. В школе Жоге рассказали про тренировки детей с парашютами и стрельбой, а также показали патриотический концерт. Подробнее о визите полпреда к юнармейцам — в материале URA.RU. Сейчас в отряде 72 воспитанника, среди которых есть ученики и других школ Фото: Илья Московец © URA.RU Сначала полпреду рассказали об отряде: он появился в школе 3 октября 2020 года, сейчас в нем 72 воспитанника из 1-11 классов. В него входят не только дети из школы №17, но и ребята из других учреждений. По словам директора школы Ольги Калачиной, зачисляются дети только на добровольной основе. «Вижу, что девчонок здесь больше, чем парней», — заметил Жога. У юнармейцев около трех занятий в неделю. Им преподают военно-спортивные дисциплины, парашютное дело, медицину. В их расписании есть строевая и горная подготовки. Также ребята изучают азбуку Морзе и учатся на скорость собирать и разбирать автомат Калашникова. «Ваши педагоги собственным примером показывают вам, что такое любовь к Родине, к спорту, к учебе. Вы впитываете эти идеи и потом подаете пример своим одноклассникам. Так и рождается патриотизм, прививаются ценности, которые объединяют нас», — сказал полпред после презентации, которую ему показали руководители отряда — ветеран спецоперации РФ на Украине Даниил Шиляев, а также Иван Ольков — капитан полиции в отставке и боец СОБР. Затем Жога на листе бумаги написал «там, где мы там — победа», а представители отряда перевели эту фразу на азбуку Морзе. После это два воспитанника отряда продемонстрировали сборку и разборку автомата на скорость. А сам полпред даже пострелял из автомата, которым воспитанники отрабатывают точные попадания в мишень. В конце встречи Жоге показали и концерт ансамбля ложкарей «Ладушки» Фото: Илья Московец © URA.RU Жоге показали и концерт школьного ансамбля «Ладушки», который на ложках исполнил песни в честь 80-летия Великой Победы. В завершении встречи он рассказал детям, как часто занимается спортом. «Где-то я услышал, что каждое утро нужно приседать столько, сколько тебе лет. Поэтому мой день начинается с 50 отжиманий и 50 приседаний», — сказал Жога, отвечая на вопрос ребенка. Полпред также выразил желание и дальше принимать участие в мероприятиях юнармейцев. «Когда узнал, что есть юнармейский отряд „Спарта“, попросил одноименный батальон из ДНР прислать мне флаг с автографами. Я вам его передам», — пообещал он и отметил, что этот отряд в 2024-м был признан лучшим среди юнармейцев Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в екатеринбургской школе №17 (Малышева, 123), где пообщался с участниками юнармейского отряда «Спарта». В батальоне с таким же названием служил и он сам, а затем и возглавлял его, когда жил в ДНР. В школе Жоге рассказали про тренировки детей с парашютами и стрельбой, а также показали патриотический концерт. Подробнее о визите полпреда к юнармейцам — в материале URA.RU. Сначала полпреду рассказали об отряде: он появился в школе 3 октября 2020 года, сейчас в нем 72 воспитанника из 1-11 классов. В него входят не только дети из школы №17, но и ребята из других учреждений. По словам директора школы Ольги Калачиной, зачисляются дети только на добровольной основе. «Вижу, что девчонок здесь больше, чем парней», — заметил Жога. У юнармейцев около трех занятий в неделю. Им преподают военно-спортивные дисциплины, парашютное дело, медицину. В их расписании есть строевая и горная подготовки. Также ребята изучают азбуку Морзе и учатся на скорость собирать и разбирать автомат Калашникова. «Ваши педагоги собственным примером показывают вам, что такое любовь к Родине, к спорту, к учебе. Вы впитываете эти идеи и потом подаете пример своим одноклассникам. Так и рождается патриотизм, прививаются ценности, которые объединяют нас», — сказал полпред после презентации, которую ему показали руководители отряда — ветеран спецоперации РФ на Украине Даниил Шиляев, а также Иван Ольков — капитан полиции в отставке и боец СОБР. Затем Жога на листе бумаги написал «там, где мы там — победа», а представители отряда перевели эту фразу на азбуку Морзе. После это два воспитанника отряда продемонстрировали сборку и разборку автомата на скорость. А сам полпред даже пострелял из автомата, которым воспитанники отрабатывают точные попадания в мишень. Жоге показали и концерт школьного ансамбля «Ладушки», который на ложках исполнил песни в честь 80-летия Великой Победы. В завершении встречи он рассказал детям, как часто занимается спортом. «Где-то я услышал, что каждое утро нужно приседать столько, сколько тебе лет. Поэтому мой день начинается с 50 отжиманий и 50 приседаний», — сказал Жога, отвечая на вопрос ребенка. Полпред также выразил желание и дальше принимать участие в мероприятиях юнармейцев. «Когда узнал, что есть юнармейский отряд „Спарта“, попросил одноименный батальон из ДНР прислать мне флаг с автографами. Я вам его передам», — пообещал он и отметил, что этот отряд в 2024-м был признан лучшим среди юнармейцев Свердловской области.