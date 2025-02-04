Пермский завод с миллиардной прибылью ищет топ-менеджера на зарплату в 350 тысяч

Пермское АО «Сорбент» ищет исполнительного директора на зарплату в 350 000
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная продукция завода - средства индивидуальной защиты
Основная продукция завода - средства индивидуальной защиты Фото:

На пермском заводе АО «Сорбент» открыта вакансия исполнительного (технического) директора. За эту работу предприятие, получившее в 2023 году 1,5 млрд рублей прибыли, обещает платить зарплату 350 тысяч рублей.

«От кандидата требуется наличие высшего образования, опыт работы на производственном предприятии численностью от 600 человек в должности исполнительного директора. Требуется опыт внедрения изменений, оптимизации организационной структуры, принципов бережливого производства», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter.

Работать предстоит в Кировском районе Перми. Предоставляется корпоративная связь и автомобиль. Включен также годовой бонус за достижение результатов.

АО «Сорбент» входит в состав холдинга «Зелинский групп». Основное направление деятельности — производство средств индивидуальной защиты. Также предприятие выпускает активированный уголь, фильтрующие полотна, оборудование для очистки воды, химические поглотители и катализаторы, бытовые фильтры. В 2023 году чистая прибыль акционерного общества составила почти 1,5 млрд рублей.

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На пермском заводе АО «Сорбент» открыта вакансия исполнительного (технического) директора. За эту работу предприятие, получившее в 2023 году 1,5 млрд рублей прибыли, обещает платить зарплату 350 тысяч рублей. «От кандидата требуется наличие высшего образования, опыт работы на производственном предприятии численностью от 600 человек в должности исполнительного директора. Требуется опыт внедрения изменений, оптимизации организационной структуры, принципов бережливого производства», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Работать предстоит в Кировском районе Перми. Предоставляется корпоративная связь и автомобиль. Включен также годовой бонус за достижение результатов. АО «Сорбент» входит в состав холдинга «Зелинский групп». Основное направление деятельности — производство средств индивидуальной защиты. Также предприятие выпускает активированный уголь, фильтрующие полотна, оборудование для очистки воды, химические поглотители и катализаторы, бытовые фильтры. В 2023 году чистая прибыль акционерного общества составила почти 1,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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