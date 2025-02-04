Пермский завод с миллиардной прибылью ищет топ-менеджера на зарплату в 350 тысяч

На пермском заводе АО «Сорбент» открыта вакансия исполнительного (технического) директора. За эту работу предприятие, получившее в 2023 году 1,5 млрд рублей прибыли, обещает платить зарплату 350 тысяч рублей.
«От кандидата требуется наличие высшего образования, опыт работы на производственном предприятии численностью от 600 человек в должности исполнительного директора. Требуется опыт внедрения изменений, оптимизации организационной структуры, принципов бережливого производства», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter.
Работать предстоит в Кировском районе Перми. Предоставляется корпоративная связь и автомобиль. Включен также годовой бонус за достижение результатов.
АО «Сорбент» входит в состав холдинга «Зелинский групп». Основное направление деятельности — производство средств индивидуальной защиты. Также предприятие выпускает активированный уголь, фильтрующие полотна, оборудование для очистки воды, химические поглотители и катализаторы, бытовые фильтры. В 2023 году чистая прибыль акционерного общества составила почти 1,5 млрд рублей.
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