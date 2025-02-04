Курганцев зовут на празднование китайского Нового года

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ТИЦ проведет вечер китайской культуры 8 февраля
ТИЦ проведет вечер китайской культуры 8 февраля Фото:

Туристско-информационный центр города Кургана проведет праздничный вечер «Китайский Новый год». Гостей с детьми старше шести лет приглашают в ТИЦ 8 февраля. Вход платный, сообщается в группе центра во «ВКонтакте».

«Самый важный и продолжительный праздник в Китае принято отмечать 15 дней. В этом году торжество продлится с 29 января по 12 февраля. 8 февраля (это число в Китае считается счастливым) в 16:00 часов офис ТИЦ наполнится китайской культурой. Совместно с российско-китайским центров мы подготовили праздничный вечер», — указано в сообщении ТИЦ.

Гостям мероприятия расскажут о традициях праздника, научать писать иероглиф «счастье, удача», покажут, как смастерить китайский фонарик. Праздничное угощение — чай молочный улун. Продолжительность мероприятия 1,5 часа, о желании поучаствовать лучше сообщить заранее.

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Туристско-информационный центр города Кургана проведет праздничный вечер «Китайский Новый год». Гостей с детьми старше шести лет приглашают в ТИЦ 8 февраля. Вход платный, сообщается в группе центра во «ВКонтакте». «Самый важный и продолжительный праздник в Китае принято отмечать 15 дней. В этом году торжество продлится с 29 января по 12 февраля. 8 февраля (это число в Китае считается счастливым) в 16:00 часов офис ТИЦ наполнится китайской культурой. Совместно с российско-китайским центров мы подготовили праздничный вечер», — указано в сообщении ТИЦ. Гостям мероприятия расскажут о традициях праздника, научать писать иероглиф «счастье, удача», покажут, как смастерить китайский фонарик. Праздничное угощение — чай молочный улун. Продолжительность мероприятия 1,5 часа, о желании поучаствовать лучше сообщить заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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