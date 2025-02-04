Мэр Перми взял себе в замы сотрудника «Газпрома»

Заместителем главы Перми станет Алексей Синев — советник гендиректора ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». Об этом сообщают источники СМИ.
«Советник гендиректора ЗАО „Газпром газораспределение Пермь“ по правовым вопросам Алексей Синев переходит на работу в администрацию Перми. Он займет должность заместителя главы города», — пишет издание в Telegram. Синев должен начать работу 17 февраля.
Источники URA.RU подтверждают эту информацию. Синев станет первым заместителем главы Перми вместо перешедшей на работу в Пермский район Ольги Андриановой. «Синев профи в земельных вопросах. Его кандидатуру рекомендовало руководство Пермского края», — отметил собеседник агентства.
Как ранее рассказывало URA.RU, 3 февраля на работу в должности заместителя мэра Перми вышел бывший министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин. Он занял место Игоря Субботина, который останется в мэрии советником.
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