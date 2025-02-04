В Сургуте в рейтинг самой дорогой недвижимости попали 6-комнатная квартира за 25 миллионов рублей, квартира со свободной планировкой за 25 миллионов и элитная квартира за 27,5 миллионов рублей, расположенная в доме на берегу реки Сайма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Квартира с шестью комнатами на улице Восход за 25 миллионов рублей
Площадь жилья 258 кв. м. Планировка объекта включает 5 спальных комнат, гостиную, кухню, три ванные комнаты и две гардеробные. «Согласно объявлению, в квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть настоящий камин. На первом этаже дома находится бассейн, бильярд и тренажерная зона», — сказано в сообщении.
Квартира со свободной планировкой на Университетской за 25 миллионов рублей
Площадь — 125,3 кв. м. В объявлении указано, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, а также есть панорамные окна.
Квартира с шестью комнатами на улице Энергетиков за 27,5 миллионов рублей
Площадь квартиры 186 кв. м. В помещении три спальни, рабочий кабинет, гостиную, совмещенную кухню-столовую, а также две ванные комнаты. Квартира оснащена сигнализацией, а дом расположен на берегу реки Сайма.
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