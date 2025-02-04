ТОП-3 самых дорогих квартир, продающихся в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка самых дорогих квартир в Сургуте
Подборка самых дорогих квартир в Сургуте Фото:

В Сургуте в рейтинг самой дорогой недвижимости попали 6-комнатная квартира за 25 миллионов рублей, квартира со свободной планировкой за 25 миллионов и элитная квартира за 27,5 миллионов рублей, расположенная в доме на берегу реки Сайма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Квартира с шестью комнатами на улице Восход за 25 миллионов рублей

Площадь жилья 258 кв. м. Планировка объекта включает 5 спальных комнат, гостиную, кухню, три ванные комнаты и две гардеробные. «Согласно объявлению, в квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть настоящий камин. На первом этаже дома находится бассейн, бильярд и тренажерная зона», — сказано в сообщении.

Квартира со свободной планировкой на Университетской за 25 миллионов рублей

Площадь — 125,3 кв. м. В объявлении указано, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, а также есть панорамные окна.

Квартира с шестью комнатами на улице Энергетиков за 27,5 миллионов рублей

Площадь квартиры 186 кв. м. В помещении три спальни, рабочий кабинет, гостиную, совмещенную кухню-столовую, а также две ванные комнаты. Квартира оснащена сигнализацией, а дом расположен на берегу реки Сайма.

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В Сургуте в рейтинг самой дорогой недвижимости попали 6-комнатная квартира за 25 миллионов рублей, квартира со свободной планировкой за 25 миллионов и элитная квартира за 27,5 миллионов рублей, расположенная в доме на берегу реки Сайма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Квартира с шестью комнатами на улице Восход за 25 миллионов рублей Площадь жилья 258 кв. м. Планировка объекта включает 5 спальных комнат, гостиную, кухню, три ванные комнаты и две гардеробные. «Согласно объявлению, в квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть настоящий камин. На первом этаже дома находится бассейн, бильярд и тренажерная зона», — сказано в сообщении. Квартира со свободной планировкой на Университетской за 25 миллионов рублей Площадь — 125,3 кв. м. В объявлении указано, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, а также есть панорамные окна. Квартира с шестью комнатами на улице Энергетиков за 27,5 миллионов рублей Площадь квартиры 186 кв. м. В помещении три спальни, рабочий кабинет, гостиную, совмещенную кухню-столовую, а также две ванные комнаты. Квартира оснащена сигнализацией, а дом расположен на берегу реки Сайма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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