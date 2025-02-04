В челябинском институте студентов отправили на дистант из-за проблем с охраной

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Дистант в ЧИПС продлится до 3 марта 2025 года
Дистант в ЧИПС продлится до 3 марта 2025 года Фото:

Студенты Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) были переведены на дистанционное обучение с 5 февраля из-за невозможности обеспечить их безопасность. Причиной послужил истекший срок действия лицензии охранного предприятия.

«В Челябинском институте путей сообщения студентов временно перевели на дистанционную форму обучения. В приказе за подписью директора вуза Константина Рыбалченко (есть в распоряжении редакции) говорится, что у ЧОП „Содружество“, с которым у ЧИПС был договор на оказание услуг охраны, истекла лицензия. В ее продлении охранному предприятию было отказано», — сообщает издание «КП-Челябинск».

Как уточняет издание, директор вуза поручил организовать дистант для студентов очной формы обучения факультета высшего образования и учащихся-очников колледжа ЧИПС, за исключением выпускных групп. В документе уточняется, что дистанционное обучение продлится до 3 марта.

На официальном сайте и в социальных сетях учебного заведения не сообщалось об изменении формы обучения. URA.RU пыталось связаться с университетом для уточнения информации. На звонок там не ответили. Агентство направило письменный запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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Студенты Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) были переведены на дистанционное обучение с 5 февраля из-за невозможности обеспечить их безопасность. Причиной послужил истекший срок действия лицензии охранного предприятия. «В Челябинском институте путей сообщения студентов временно перевели на дистанционную форму обучения. В приказе за подписью директора вуза Константина Рыбалченко (есть в распоряжении редакции) говорится, что у ЧОП „Содружество“, с которым у ЧИПС был договор на оказание услуг охраны, истекла лицензия. В ее продлении охранному предприятию было отказано», — сообщает издание «КП-Челябинск». Как уточняет издание, директор вуза поручил организовать дистант для студентов очной формы обучения факультета высшего образования и учащихся-очников колледжа ЧИПС, за исключением выпускных групп. В документе уточняется, что дистанционное обучение продлится до 3 марта. На официальном сайте и в социальных сетях учебного заведения не сообщалось об изменении формы обучения. URA.RU пыталось связаться с университетом для уточнения информации. На звонок там не ответили. Агентство направило письменный запрос. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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