Один из хоккеистов, участвующих в предстоящем Турнире четырех наций, назвал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не включать сборную России в число участников соревнований «глупым». Турнир пройдет в феврале 2025 года в Монреале и Бостоне с участием команд Канады, США, Швеции и Финляндии, сообщает портал The Athletic.
«Это круто, что ты играешь против лучших хоккеистов прямо сейчас. Вот только русских туда не допустили. Это глупо. Они сейчас лучшие игроки», — приводит слова одного из игроков The Athletic.
Кроме того, другие хоккеисты также выразили недовольство по поводу исключения сборной России из числа участников. Один из игроков заявил, что посмотрит только матч США против Канады и не проявит интерес к остальным играм турнира.
Накануне своей инаугурации президент США Дональд Трамп высоко оценил игру российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его выдающимся хоккеистом. После торжественного вступления в должность он еще раз отметил талант российского спортсмена, пишет РТ.
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