04 февраля 2025

Самый «умный» танк СВО с челябинским двигателем доставили в Арабские Эмираты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, прорыв, танк, Т90М, stock
Самый технологичный танк представят в Абу-Даби Фото:

Экспортный вариант танка Т-90М с двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» доставлен в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международной выставке IDEX 2025. Она состоится в Абу-Даби. Об этом уточняется в telegram-канале АО «Рособоронэкспорт».

«Танк Т-90МС, произведенный на „Уралвагонзаводе“, будет представлен на одном из главных мировых форумов в области оборонной промышленности. Он пройдет с 17 по 21 февраля», — говорится в telegram-канале.

Как сообщало URA.RU ранее, танк Т-90М «Прорыв» в госкорпорации «Ростех» назвали самым «умным» на СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника. Ключевым преимуществом боевой машины является новейшая система управления огнем.

Уральский танк доставили в ОАЭ
Уральский танк доставили в ОАЭ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экспортный вариант танка Т-90М с двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» доставлен в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международной выставке IDEX 2025. Она состоится в Абу-Даби. Об этом уточняется в telegram-канале АО «Рособоронэкспорт». «Танк Т-90МС, произведенный на „Уралвагонзаводе“, будет представлен на одном из главных мировых форумов в области оборонной промышленности. Он пройдет с 17 по 21 февраля», — говорится в telegram-канале. Как сообщало URA.RU ранее, танк Т-90М «Прорыв» в госкорпорации «Ростех» назвали самым «умным» на СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника. Ключевым преимуществом боевой машины является новейшая система управления огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...