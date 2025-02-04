Экспортный вариант танка Т-90М с двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» доставлен в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международной выставке IDEX 2025. Она состоится в Абу-Даби. Об этом уточняется в telegram-канале АО «Рособоронэкспорт».
«Танк Т-90МС, произведенный на „Уралвагонзаводе“, будет представлен на одном из главных мировых форумов в области оборонной промышленности. Он пройдет с 17 по 21 февраля», — говорится в telegram-канале.
Как сообщало URA.RU ранее, танк Т-90М «Прорыв» в госкорпорации «Ростех» назвали самым «умным» на СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника. Ключевым преимуществом боевой машины является новейшая система управления огнем.
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