Статус нежелательно пребывающих в РФ детей мигрантов распространят на родителей

Родителям нежелательно пребывающих в России детей теперь присвоят такой же статус. Изменения в законодательстве вступили в силу 5 февраля текущего года.
«При подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, одновременно осуществляется подготовка материалов … о нежелательности пребывания … иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — указывается в приказе МВД. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законодательством, нежелательным пребывание иностранца может быть признано по нескольким основаниям. Сюда включены нарушения правил въезда, отсутствие необходимых документов или уклонение от выезда после окончания разрешенного срока пребывания.
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