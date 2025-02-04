04 февраля 2025

Статус нежелательно пребывающих в РФ детей мигрантов распространят на родителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миграционное законодательство продолжили ужесточать в 2025 году
Миграционное законодательство продолжили ужесточать в 2025 году Фото:

Родителям нежелательно пребывающих в России детей теперь присвоят такой же статус. Изменения в законодательстве вступили в силу 5 февраля текущего года.

«При подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, одновременно осуществляется подготовка материалов … о нежелательности пребывания … иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — указывается в приказе МВД. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законодательством, нежелательным пребывание иностранца может быть признано по нескольким основаниям. Сюда включены нарушения правил въезда, отсутствие необходимых документов или уклонение от выезда после окончания разрешенного срока пребывания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителям нежелательно пребывающих в России детей теперь присвоят такой же статус. Изменения в законодательстве вступили в силу 5 февраля текущего года. «При подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, одновременно осуществляется подготовка материалов … о нежелательности пребывания … иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — указывается в приказе МВД. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с законодательством, нежелательным пребывание иностранца может быть признано по нескольким основаниям. Сюда включены нарушения правил въезда, отсутствие необходимых документов или уклонение от выезда после окончания разрешенного срока пребывания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...