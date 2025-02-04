Трамп предложил снести Сектор Газа

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как «площадку под снос» и предложил переселить беженцев с этой территории. Об этом он заявил журналистам, обсуждая условия жизни в регионе и возможности его реконструкции.
«Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — заявил Трамп журналистам, говоря о реконструкции сектора Газа.
По словам Трампа, США не будут финансировать переселение, однако он предложил использовать ресурсы ближневосточных государств для этих целей. Президент США также упомянул, что на Ближнем Востоке есть достаточно средств для создания новых и безопасных условий жизни для беженцев.
Трамп ранее заявил, что по проблеме урегулирования конфликта на Украине идут позитивные разговоры с разными сторонами. По его словам, работа идет серьезная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.