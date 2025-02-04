Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине

Американский президент Дональд Трамп считает, что по проблеме урегулирования конфликта на Украине идут позитивные разговоры с разными сторонами. Об этом лидер США заявил на брифинге журналистам в Белом доме.
«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы серьезно работаем в контексте России и Украины», — рассказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп рассказал о достижении прогресса в вопросе урегулирования конфликта России и Украины. Он добавил, что считает необходимым остановить боевые действия, передает RT.
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