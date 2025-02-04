04 февраля 2025

Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает позитивными консультации по Украине
Трамп считает позитивными консультации по Украине Фото:

Американский президент Дональд Трамп считает, что по проблеме урегулирования конфликта на Украине идут позитивные разговоры с разными сторонами. Об этом лидер США заявил на брифинге журналистам в Белом доме.

«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы серьезно работаем в контексте России и Украины», — рассказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп рассказал о достижении прогресса в вопросе урегулирования конфликта России и Украины. Он добавил, что считает необходимым остановить боевые действия, передает RT.

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Американский президент Дональд Трамп считает, что по проблеме урегулирования конфликта на Украине идут позитивные разговоры с разными сторонами. Об этом лидер США заявил на брифинге журналистам в Белом доме. «Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы серьезно работаем в контексте России и Украины», — рассказал Трамп журналистам. Ранее Трамп рассказал о достижении прогресса в вопросе урегулирования конфликта России и Украины. Он добавил, что считает необходимым остановить боевые действия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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