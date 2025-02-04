Пермские ученые нашли новые бактерии для борьбы с загрязнениями почвы нефтью

Ученые Пермского политеха нашли новые микроорганизмы, которые разрушают отходы нефти и нефтепродуктов в загрязненной почве. К таким выводам они пришли после проведенных исследований, сообщается в пресс-релизе вуза.
«При введении суспензии микроорганизмов в почву с загрязнением 1-2% снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 градусов. Значение ниже этого показателя увеличивало время протекания процессов. Одна из отобранных культур помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», — прокомментировала кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Галина Козлова.
Уточняется, что ученые Пермского политеха отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных ими из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами. По предварительной идентификации, они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas.
Исследование ученых выявило неизведанные ранее культуры бактерий, способные способность бороться с остатками токсичных веществ. Новые эффективные нефтедеструкторы помещают в микробиологические музеи и разрабатывают на их основе биопрепараты.
По данным ученых, нефтепродукты — одни из самых распространенных и опасных техногенных отходов. Углеводороды в их составе меняют свойства почвы, что оказывает отравляющий эффект на всю экосистему: теряется плодородие, способность впитывать влагу и так далее. Основной причиной загрязнений могут быть аварии, бурение скважин, добыча нефти и прочее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!