04 февраля 2025

Пермские ученые нашли новые бактерии для борьбы с загрязнениями почвы нефтью

Ученые ПНИПУ выявили бактерии для очистки нефтяных загрязнений почвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Определенные культуры бактерий разрушают остатки нефти и нефтепродуктов
Определенные культуры бактерий разрушают остатки нефти и нефтепродуктов Фото:

Ученые Пермского политеха нашли новые микроорганизмы, которые разрушают отходы нефти и нефтепродуктов в загрязненной почве. К таким выводам они пришли после проведенных исследований, сообщается в пресс-релизе вуза.

«При введении суспензии микроорганизмов в почву с загрязнением 1-2% снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 градусов. Значение ниже этого показателя увеличивало время протекания процессов. Одна из отобранных культур помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», — прокомментировала кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Галина Козлова.

Уточняется, что ученые Пермского политеха отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных ими из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами. По предварительной идентификации, они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas. 

Исследование ученых выявило неизведанные ранее культуры бактерий, способные способность бороться с остатками токсичных веществ. Новые эффективные нефтедеструкторы помещают в микробиологические музеи и разрабатывают на их основе биопрепараты.

По данным ученых, нефтепродукты — одни из самых распространенных и опасных техногенных отходов. Углеводороды в их составе меняют свойства почвы, что оказывает отравляющий эффект на всю экосистему: теряется плодородие, способность впитывать влагу и так далее. Основной причиной загрязнений могут быть аварии, бурение скважин, добыча нефти и прочее.

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Ученые Пермского политеха нашли новые микроорганизмы, которые разрушают отходы нефти и нефтепродуктов в загрязненной почве. К таким выводам они пришли после проведенных исследований, сообщается в пресс-релизе вуза. «При введении суспензии микроорганизмов в почву с загрязнением 1-2% снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 градусов. Значение ниже этого показателя увеличивало время протекания процессов. Одна из отобранных культур помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», — прокомментировала кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Галина Козлова. Уточняется, что ученые Пермского политеха отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных ими из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами. По предварительной идентификации, они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas.  Исследование ученых выявило неизведанные ранее культуры бактерий, способные способность бороться с остатками токсичных веществ. Новые эффективные нефтедеструкторы помещают в микробиологические музеи и разрабатывают на их основе биопрепараты. По данным ученых, нефтепродукты — одни из самых распространенных и опасных техногенных отходов. Углеводороды в их составе меняют свойства почвы, что оказывает отравляющий эффект на всю экосистему: теряется плодородие, способность впитывать влагу и так далее. Основной причиной загрязнений могут быть аварии, бурение скважин, добыча нефти и прочее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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