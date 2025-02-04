За какие нарушения хотят закрыть одну из мусульманских организаций Кургана

В Кургане планируют ликвидировать одну из религиозных организаций местных мусульман. С таким требованием выступило региональное управление Минюста. Корреспондент URA.RU собрал информацию о нарушениях в общине, которые выявили в ходе проверки ведомством.
Местная религиозная организация мусульман города Кургана Курганской области
Она была создана в январе 2020 года. Ее председателем является имам Зиедали Мизробов. В июле прошлого года Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области провело плановую проверку некоммерческой организации. Специалистами были выявлены нарушения в уставе, которые требовалось устранить до 28 октября 2024 года. Предписания не были исполнены в срок.
Список нарушений:
- В уставе указано, что организация работает под прямым подчинением Духовного управления мусульман РФ и административно входит в ее структуру. Однако председателем было дано пояснение, что организация не ведет никакой деятельности и фактически не состоит в ДУМ РФ. Это противоречит положению второго пункта статьи 123.26 ГК РФ, согласно которому религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону.
- В ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие соблюдение периодичности проведения заседаний участников организации. Председатель пояснял, что предоставить протоколы и приказы не представляется возможным в связи с отсутствием ведения деятельности. При этом, непроведение заседаний общего собрания участников является нарушением устава организации.
- Ревизионная комиссия не отчитывалась о результатах своей деятельности в отчетном периоде. Согласно уставу, ревизия должна проводиться не реже одного раза в два года, а копии актов ревизии необходимо направлять в Совет и ДУМ РФ. Документы, подтверждающие соблюдение устава, не были представлены.
Курганская городская религиозная организация мусульман
Организация действует с февраля 1998 года. Председателем (раисом) является также имам Мизробов. В общине также был выявлен ряд нарушений в уставе в ходе проверки в прошлом году. Однако в организации все предписания были исполнены. Ликвидация не грозит.
Ранее URA.RU писало, что Минюст обратился в областной суд с требованием ликвидировать религиозную организацию мусульман в Кургане. Ведомстве хочет добиться исключения общины из реестра юридических лиц.
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