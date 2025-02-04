В ЯНАО несколько сотен вакансий предлагают зарплату 200 тысяч рублей

С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам, курьерам (по 13%), прорабам и мастерам СМР (6%)», — рассказали в hh.ru. По итогам декабря 2024 года среднее зарплатное предложение на Ямале составило 100 000 рублей.
В округе 200 тысяч рублей чаще всего предлагают компании из сферы строительства, недвижимости, проектирования (21%), перевозок и логистики (17%). Нефтегазовая отрасль предлагает высокие зарплаты в 11% вакансий от общего числа, услуги для бизнеса — 8%, добывающая отрасль — 6%.
Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами на Ямале за январь и февраль
- Заместитель генерального директора по строительству — от 350 000 рублей;
- Водитель-механик снегоболотохода — 230 000 рублей;
- Инженер службы контроля качества — от 201 000 до 231 000 рублей;
- Начальник автотранспортного отдела — от 200 000 до 220 000 рублей;
- Технолог мясного производства — от 180 000 до 200 000.
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