04 февраля 2025

В ЯНАО несколько сотен вакансий предлагают зарплату 200 тысяч рублей

На Ямале 700 вакансий предлагают зарплату в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату в 200 тысяч в ЯНАО чаще предлагают водителям и машинистам (архивное фото)
Зарплату в 200 тысяч в ЯНАО чаще предлагают водителям и машинистам (архивное фото) Фото:

С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам, курьерам (по 13%), прорабам и мастерам СМР (6%)», — рассказали в hh.ru. По итогам декабря 2024 года среднее зарплатное предложение на Ямале составило 100 000 рублей.

В округе 200 тысяч рублей чаще всего предлагают компании из сферы строительства, недвижимости, проектирования (21%), перевозок и логистики (17%). Нефтегазовая отрасль предлагает высокие зарплаты в 11% вакансий от общего числа, услуги для бизнеса — 8%, добывающая отрасль — 6%.

Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами на Ямале за январь и февраль

  • Заместитель генерального директора по строительству — от 350 000 рублей;
  • Водитель-механик снегоболотохода — 230 000 рублей;
  • Инженер службы контроля качества — от 201 000 до 231 000 рублей;
  • Начальник автотранспортного отдела — от 200 000 до 220 000 рублей;
  • Технолог мясного производства — от 180 000 до 200 000.

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С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам, курьерам (по 13%), прорабам и мастерам СМР (6%)», — рассказали в hh.ru. По итогам декабря 2024 года среднее зарплатное предложение на Ямале составило 100 000 рублей. В округе 200 тысяч рублей чаще всего предлагают компании из сферы строительства, недвижимости, проектирования (21%), перевозок и логистики (17%). Нефтегазовая отрасль предлагает высокие зарплаты в 11% вакансий от общего числа, услуги для бизнеса — 8%, добывающая отрасль — 6%. Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами на Ямале за январь и февраль
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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