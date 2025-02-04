Пермская сеть кафе вошла в топ лучших работодателей России

Пермская сеть «Алендвик», в которую входят кафе быстрого питания Chicken, заведение азиатской кухни «Поке-man», кафе русской кухни «Пельмешки да вареники», кофейня Good news и другие, попала в финал рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter. Сеть кафе была отмечена в категории «Крупные компании». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Алендвик».
«Для нас этот рейтинг — не просто показатель успешности, а подтверждение того, что компания двигается в правильном направлении. Мы создаем атмосферу, в которой люди могут развиваться, чувствовать себя комфортно и уверенно», — рассказала генеральный директор группы компаний «Алендвик» Елена Юнко. Она добавила, что в сети кафе работает много молодежи. Для всех сотрудников в компании предусмотрены различные выплаты и программы социальной поддержки.
Также в финал рейтинга в категории «Крупные компании» вышли пермские предприятия «Камский кабель» и «Пермэнергосбыт». Эксперты сервиса HeadHunter оценивали уровень корпоративной культуры, комфорт работы сотрудников и привлекательность работодателя на рынке труда.
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