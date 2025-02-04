04 февраля 2025

Пермская сеть кафе вошла в топ лучших работодателей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты рейтинга высоко оценили работу в пермской сети кафе
Эксперты рейтинга высоко оценили работу в пермской сети кафе Фото:

Пермская сеть «Алендвик», в которую входят кафе быстрого питания Chicken, заведение азиатской кухни «Поке-man», кафе русской кухни «Пельмешки да вареники», кофейня Good news и другие, попала в финал рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter. Сеть кафе была отмечена в категории «Крупные компании». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Алендвик».

«Для нас этот рейтинг — не просто показатель успешности, а подтверждение того, что компания двигается в правильном направлении. Мы создаем атмосферу, в которой люди могут развиваться, чувствовать себя комфортно и уверенно», — рассказала генеральный директор группы компаний «Алендвик» Елена Юнко. Она добавила, что в сети кафе работает много молодежи. Для всех сотрудников в компании предусмотрены различные выплаты и программы социальной поддержки.

Также в финал рейтинга в категории «Крупные компании» вышли пермские предприятия «Камский кабель» и «Пермэнергосбыт». Эксперты сервиса HeadHunter оценивали уровень корпоративной культуры, комфорт работы сотрудников и привлекательность работодателя на рынке труда.

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Пермская сеть «Алендвик», в которую входят кафе быстрого питания Chicken, заведение азиатской кухни «Поке-man», кафе русской кухни «Пельмешки да вареники», кофейня Good news и другие, попала в финал рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter. Сеть кафе была отмечена в категории «Крупные компании». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Алендвик». «Для нас этот рейтинг — не просто показатель успешности, а подтверждение того, что компания двигается в правильном направлении. Мы создаем атмосферу, в которой люди могут развиваться, чувствовать себя комфортно и уверенно», — рассказала генеральный директор группы компаний «Алендвик» Елена Юнко. Она добавила, что в сети кафе работает много молодежи. Для всех сотрудников в компании предусмотрены различные выплаты и программы социальной поддержки. Также в финал рейтинга в категории «Крупные компании» вышли пермские предприятия «Камский кабель» и «Пермэнергосбыт». Эксперты сервиса HeadHunter оценивали уровень корпоративной культуры, комфорт работы сотрудников и привлекательность работодателя на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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