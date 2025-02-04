Екатеринбуржец забил до смерти отца

В Екатеринбурге 45-летний сын жестоко избил 67-летнего отца. Через несколько дней мужчина скончался. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.
По его словам, ЧП произошло 26 января в Чкаловском районе. «Пьяный сын поругался с папой и зверски избил его. Он бил его по голове и туловищу. После этого пострадавший чуть больше недели пролежал на диване, но 3 февраля скончался», — сообщил инсайдер агентства.
Когда сын заметил, что папа умер, то вызвал врачей и полицию. Его задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!