04 февраля 2025

Екатеринбуржец забил до смерти отца

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в Чкаловском районе Фото:

В Екатеринбурге 45-летний сын жестоко избил 67-летнего отца. Через несколько дней мужчина скончался. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

По его словам, ЧП произошло 26 января в Чкаловском районе. «Пьяный сын поругался с папой и зверски избил его. Он бил его по голове и туловищу. После этого пострадавший чуть больше недели пролежал на диване, но 3 февраля скончался», — сообщил инсайдер агентства.

Когда сын заметил, что папа умер, то вызвал врачей и полицию. Его задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

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В Екатеринбурге 45-летний сын жестоко избил 67-летнего отца. Через несколько дней мужчина скончался. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 26 января в Чкаловском районе. «Пьяный сын поругался с папой и зверски избил его. Он бил его по голове и туловищу. После этого пострадавший чуть больше недели пролежал на диване, но 3 февраля скончался», — сообщил инсайдер агентства. Когда сын заметил, что папа умер, то вызвал врачей и полицию. Его задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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