Екатеринбуржец забил до смерти отца

05 февраля 2025 в 10:28 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Чкаловском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 45-летний сын жестоко избил 67-летнего отца. Через несколько дней мужчина скончался. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 26 января в Чкаловском районе. «Пьяный сын поругался с папой и зверски избил его. Он бил его по голове и туловищу. После этого пострадавший чуть больше недели пролежал на диване, но 3 февраля скончался», — сообщил инсайдер агентства. Когда сын заметил, что папа умер, то вызвал врачей и полицию. Его задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 45-летний сын жестоко избил 67-летнего отца. Через несколько дней мужчина скончался. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 26 января в Чкаловском районе. «Пьяный сын поругался с папой и зверски избил его. Он бил его по голове и туловищу. После этого пострадавший чуть больше недели пролежал на диване, но 3 февраля скончался», — сообщил инсайдер агентства. Когда сын заметил, что папа умер, то вызвал врачей и полицию. Его задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».