В ХМАО студент из Африки попался на распространении наркотиков

Полиция Ханты-Мансийска задержала студента из Африки, у которого был обнаружен сверток с запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал ведомства.
«По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 26-летний гражданин иностранного государства. Установлено, что задержанный находится на территории Российской Федерации на законных основаниях. Из африканского государства он прибыл для обучения в высшем учебном заведении», — сообщает telegram-канал ведомства.
В январе студент нашел подработку в интернете курьером-наркозакладчиком, но быстро попался с партией запрещенного вещества. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело о покушении на наркосбыт в особо крупном размере.
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