04 февраля 2025

В ХМАО студент из Африки попался на распространении наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенту грозит уголовная ответственность за покушение на наркосбыт
Студенту грозит уголовная ответственность за покушение на наркосбыт Фото:

Полиция Ханты-Мансийска задержала студента из Африки, у которого был обнаружен сверток с запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал ведомства.

«По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 26-летний гражданин иностранного государства. Установлено, что задержанный находится на территории Российской Федерации на законных основаниях. Из африканского государства он прибыл для обучения в высшем учебном заведении», — сообщает telegram-канал ведомства.

В январе студент нашел подработку в интернете курьером-наркозакладчиком, но быстро попался с партией запрещенного вещества. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело о покушении на наркосбыт в особо крупном размере.

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Полиция Ханты-Мансийска задержала студента из Африки, у которого был обнаружен сверток с запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал ведомства. «По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 26-летний гражданин иностранного государства. Установлено, что задержанный находится на территории Российской Федерации на законных основаниях. Из африканского государства он прибыл для обучения в высшем учебном заведении», — сообщает telegram-канал ведомства. В январе студент нашел подработку в интернете курьером-наркозакладчиком, но быстро попался с партией запрещенного вещества. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело о покушении на наркосбыт в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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