04 февраля 2025

Участник шоу «Битва шефов» откроет в Перми ресторан коми-пермяцкой кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата открытия ресторана пока остается в секрете
Дата открытия ресторана пока остается в секрете Фото:

В строящемся отеле Hampton by Hilton на улице Окулова, 14 в Перми появится ресторан коми-пермяцкой кухни «ТОВ». Шеф-поваром станет участник кулинарного шоу «Битва шефов» Егор Астраханцев.

«В названии, позициях меню и дизайне будут зашифрованы исторические отсылки к коми-пермяцкой культуре», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на Астраханцева. Уточняется, что с коми-пермяцкого «ТОВ» переводится как «ветер». Дата открытия ресторана пока неизвестна.

Ранее URA.RU рассказало, что в отеле Hampton by Hilton итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти планирует запустить ресторан высокой кухни. Также в здании московский холдинг White Rabbit Family хочет открыть гастробистро Tehnikum.

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В строящемся отеле Hampton by Hilton на улице Окулова, 14 в Перми появится ресторан коми-пермяцкой кухни «ТОВ». Шеф-поваром станет участник кулинарного шоу «Битва шефов» Егор Астраханцев. «В названии, позициях меню и дизайне будут зашифрованы исторические отсылки к коми-пермяцкой культуре», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на Астраханцева. Уточняется, что с коми-пермяцкого «ТОВ» переводится как «ветер». Дата открытия ресторана пока неизвестна. Ранее URA.RU рассказало, что в отеле Hampton by Hilton итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти планирует запустить ресторан высокой кухни. Также в здании московский холдинг White Rabbit Family хочет открыть гастробистро Tehnikum.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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