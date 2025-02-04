Участник шоу «Битва шефов» откроет в Перми ресторан коми-пермяцкой кухни

В строящемся отеле Hampton by Hilton на улице Окулова, 14 в Перми появится ресторан коми-пермяцкой кухни «ТОВ». Шеф-поваром станет участник кулинарного шоу «Битва шефов» Егор Астраханцев.
«В названии, позициях меню и дизайне будут зашифрованы исторические отсылки к коми-пермяцкой культуре», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на Астраханцева. Уточняется, что с коми-пермяцкого «ТОВ» переводится как «ветер». Дата открытия ресторана пока неизвестна.
Ранее URA.RU рассказало, что в отеле Hampton by Hilton итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти планирует запустить ресторан высокой кухни. Также в здании московский холдинг White Rabbit Family хочет открыть гастробистро Tehnikum.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!