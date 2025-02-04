Глазной томограф и семь амбулаторных машин поступят в клиники ЯНАО

Медицинские организации Ямала получат в 2025 году 156 единиц новой медицинской техники, а также семь машин для амбулаторных служб. Окружной депздрав купит для Салехардской клинической больницы оптический томограф, который поможет точно диагностировать патологию глаз, об этом URA.RU сообщил представитель департамента здравоохранения ЯНАО.
«В 2025 году продолжится программа модернизации первичного звена. Медицинские организации получат 156 единиц медицинского оборудования и семь единиц автотранспорта для амбулаторных служб. Для Салехардской окружной больницы закупим оптический когерентный томограф (диагностический прибор, который позволяет получить послойные „срезы“ структур глаза, обеспечивая высокое разрешение изображений в режиме реального времени — прим. ред.) для диагностики патологии глаз», — рассказал корреспонденту URA.RU сотрудник департамента здравоохранения ЯНАО.
В районных больницах Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя запланировано проведение благоустройства территории и текущие ремонты. В Ноябрьске уже идет капитальный ремонт инфекционного и терапевтических отделений. В Новом Уренгое проводится капитальный ремонт больницы и комплекса.
«Планируется переоснащение новым современным оборудованием поликлиники в Пурпе. Она будет открыта после капитального ремонта», — сообщила пресс-служба.
Также в рамках модернизации окружной депздрав купит для больницы в Муравленко аппарат МРТ. Эту технику у губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили жители города, когда он приезжал к ним в рамках «Честного маршрута».
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