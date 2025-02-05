В январе Китай обеспечил Челябинскую область гигантским виноградом, мандаринами и другой продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего за месяц из Китая в регион поступило 515,4 тонны растительной продукции.
«За январь из Китая ввезли мандарины, киви, груши, питахайю, виноград, хурму, чеснок, лимоны и сушеные овощи. Общий вес партий составил 515,4 тонны», — уточили URA.RU в Россельхознадзоре.
В одной из крупных торговых сетей Челябинска китайский гигантский виноград «Мускат Шайн» можно приобрести по 499 рублей за килограмм. Однако в других торговых точках его стоимость доходит до 700 рублей.
В рамках контроля качества и безопасности, в январе служба проконтролировала 114 партий импортной растительной продукции на складах временного хранения и рынках области. Все партии тщательно проверили, и после проведения лабораторных исследований разрешили выпуск товаров в оборот. Карантинные объекты в овощах и фруктах не выявлены.
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