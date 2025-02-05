Китай обеспечил Челябинскую область гигантским виноградом и мандаринами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Необычный виноград появился на прилавках разных магазинов Челябинска
Необычный виноград появился на прилавках разных магазинов Челябинска Фото:

В январе Китай обеспечил Челябинскую область гигантским виноградом, мандаринами и другой продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего за месяц из Китая в регион поступило 515,4 тонны растительной продукции.

«За январь из Китая ввезли мандарины, киви, груши, питахайю, виноград, хурму, чеснок, лимоны и сушеные овощи. Общий вес партий составил 515,4 тонны», — уточили URA.RU в Россельхознадзоре.

В одной из крупных торговых сетей Челябинска китайский гигантский виноград «Мускат Шайн» можно приобрести по 499 рублей за килограмм. Однако в других торговых точках его стоимость доходит до 700 рублей.

В рамках контроля качества и безопасности, в январе служба проконтролировала 114 партий импортной растительной продукции на складах временного хранения и рынках области. Все партии тщательно проверили, и после проведения лабораторных исследований разрешили выпуск товаров в оборот. Карантинные объекты в овощах и фруктах не выявлены.

Килограмм гигантского китайского винограда можно купить за 499-700 рублей
Килограмм гигантского китайского винограда можно купить за 499-700 рублей
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В январе Китай обеспечил Челябинскую область гигантским виноградом, мандаринами и другой продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего за месяц из Китая в регион поступило 515,4 тонны растительной продукции. «За январь из Китая ввезли мандарины, киви, груши, питахайю, виноград, хурму, чеснок, лимоны и сушеные овощи. Общий вес партий составил 515,4 тонны», — уточили URA.RU в Россельхознадзоре. В одной из крупных торговых сетей Челябинска китайский гигантский виноград «Мускат Шайн» можно приобрести по 499 рублей за килограмм. Однако в других торговых точках его стоимость доходит до 700 рублей. В рамках контроля качества и безопасности, в январе служба проконтролировала 114 партий импортной растительной продукции на складах временного хранения и рынках области. Все партии тщательно проверили, и после проведения лабораторных исследований разрешили выпуск товаров в оборот. Карантинные объекты в овощах и фруктах не выявлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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