04 февраля 2025

В Перми на месте культового мини-рынка построят многоэтажку

В Перми девелопер на месте мини-рынка построит многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадку готовят для возведения дома
Площадку готовят для возведения дома Фото:

Застройщик «Ингрупп» выкупил участок на улице Пожарского в Перми, где с 90-х годов находился мини-рынок. Девелопер планирует возвести там жилой комплекс.

«В микрорайоне Парковом снесли мини-рынок на улице Пожарского. „Игрупп“ планирует строить там жилье», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уточняется, что ранее земля принадлежала компании «Александр», которой управлял Руслан Ибрагимов, сын бизнесмена Ривхата Ибрагимова. По мнению участников пермского рынка недвижимости, жилой дом принесет новым владельцам участка большую прибыль, чем мини-рынок.

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Застройщик «Ингрупп» выкупил участок на улице Пожарского в Перми, где с 90-х годов находился мини-рынок. Девелопер планирует возвести там жилой комплекс. «В микрорайоне Парковом снесли мини-рынок на улице Пожарского. „Игрупп“ планирует строить там жилье», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что ранее земля принадлежала компании «Александр», которой управлял Руслан Ибрагимов, сын бизнесмена Ривхата Ибрагимова. По мнению участников пермского рынка недвижимости, жилой дом принесет новым владельцам участка большую прибыль, чем мини-рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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