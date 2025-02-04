В Перми на месте культового мини-рынка построят многоэтажку

Площадку готовят для возведения дома
Застройщик «Ингрупп» выкупил участок на улице Пожарского в Перми, где с 90-х годов находился мини-рынок. Девелопер планирует возвести там жилой комплекс.
«В микрорайоне Парковом снесли мини-рынок на улице Пожарского. „Игрупп“ планирует строить там жилье», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что ранее земля принадлежала компании «Александр», которой управлял Руслан Ибрагимов, сын бизнесмена Ривхата Ибрагимова. По мнению участников пермского рынка недвижимости, жилой дом принесет новым владельцам участка большую прибыль, чем мини-рынок.
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