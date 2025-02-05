На главном танковом заводе откроют исправцентр

На территории «Уралвагонзавода» откроют исправительный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ. Курган, исправительный центр
Исправительный центр рассчитан на 400 осужденных Фото:

В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») построят исправительный центр. Открытие учреждения запланировано на первый квартал 2025 года, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«В первом квартале 2025 года планируется открытие исправительного центра в городе Нижний Тагил на территории предприятия „Уралвагонзавод“ с лимитом наполнения 400 мест», — говорится в сообщении. Он будет относиться к исправительной колонии №5.

Практика трудоустройства осужденных на «Уралвагонзавод» появилась давно. Крайний раз работать на производство взяли 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. В рамках сотрудничества ГУФСИН с «Ростехом» уже трудоустроено 162 человека из исправцентров.

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В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») построят исправительный центр. Открытие учреждения запланировано на первый квартал 2025 года, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В первом квартале 2025 года планируется открытие исправительного центра в городе Нижний Тагил на территории предприятия „Уралвагонзавод“ с лимитом наполнения 400 мест», — говорится в сообщении. Он будет относиться к исправительной колонии №5. Практика трудоустройства осужденных на «Уралвагонзавод» появилась давно. Крайний раз работать на производство взяли 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. В рамках сотрудничества ГУФСИН с «Ростехом» уже трудоустроено 162 человека из исправцентров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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