На главном танковом заводе откроют исправцентр

В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») построят исправительный центр. Открытие учреждения запланировано на первый квартал 2025 года, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«В первом квартале 2025 года планируется открытие исправительного центра в городе Нижний Тагил на территории предприятия „Уралвагонзавод“ с лимитом наполнения 400 мест», — говорится в сообщении. Он будет относиться к исправительной колонии №5.
Практика трудоустройства осужденных на «Уралвагонзавод» появилась давно. Крайний раз работать на производство взяли 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. В рамках сотрудничества ГУФСИН с «Ростехом» уже трудоустроено 162 человека из исправцентров.
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