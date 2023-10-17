«Ростех» трудоустроит осужденных из свердловских исправцентров

Госкорпорации «Ростех» в качестве рабочей силы дадут осужденных из нижнетагильских исправительных центров. Договоренности между свердловским ГУФСИН и компанией были достигнуты во время встречи начальника ведомства Александра Федорова и представителем АО «Концерн Уралвагонзавод» Александром Бурковым.
«Заключено соглашение о трудоустройстве в компанию 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. Также осужденные будут заняты на предприятии АО», — сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.
В рамках сотрудничества ведомства с госкорпорацией уже трудоустроено 162 осужденных из тагильских колоний №12 и №13. Кроме того на «Уралвагонзаводе» уже работают 139 граждан, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в Нижнем Тагиле.
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