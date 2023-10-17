«Ростех» трудоустроит осужденных из свердловских исправцентров

18 октября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

В компании будут работать осужденные из УФИЦ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госкорпорации «Ростех» в качестве рабочей силы дадут осужденных из нижнетагильских исправительных центров. Договоренности между свердловским ГУФСИН и компанией были достигнуты во время встречи начальника ведомства Александра Федорова и представителем АО «Концерн Уралвагонзавод» Александром Бурковым. «Заключено соглашение о трудоустройстве в компанию 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. Также осужденные будут заняты на предприятии АО», — сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. В рамках сотрудничества ведомства с госкорпорацией уже трудоустроено 162 осужденных из тагильских колоний №12 и №13. Кроме того на «Уралвагонзаводе» уже работают 139 граждан, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в Нижнем Тагиле.

Госкорпорации «Ростех» в качестве рабочей силы дадут осужденных из нижнетагильских исправительных центров. Договоренности между свердловским ГУФСИН и компанией были достигнуты во время встречи начальника ведомства Александра Федорова и представителем АО «Концерн Уралвагонзавод» Александром Бурковым. «Заключено соглашение о трудоустройстве в компанию 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. Также осужденные будут заняты на предприятии АО», — сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. В рамках сотрудничества ведомства с госкорпорацией уже трудоустроено 162 осужденных из тагильских колоний №12 и №13. Кроме того на «Уралвагонзаводе» уже работают 139 граждан, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в Нижнем Тагиле.