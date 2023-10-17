17 октября 2023

«Ростех» трудоустроит осужденных из свердловских исправцентров

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный
В компании будут работать осужденные из УФИЦ (архивное фото) Фото:

Госкорпорации «Ростех» в качестве рабочей силы дадут осужденных из нижнетагильских исправительных центров. Договоренности между свердловским ГУФСИН и компанией были достигнуты во время встречи начальника ведомства Александра Федорова и представителем АО «Концерн Уралвагонзавод» Александром Бурковым.

«Заключено соглашение о трудоустройстве в компанию 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. Также осужденные будут заняты на предприятии АО», — сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.

В рамках сотрудничества ведомства с госкорпорацией уже трудоустроено 162 осужденных из тагильских колоний №12 и №13. Кроме того на «Уралвагонзаводе» уже работают 139 граждан, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в Нижнем Тагиле.

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Госкорпорации «Ростех» в качестве рабочей силы дадут осужденных из нижнетагильских исправительных центров. Договоренности между свердловским ГУФСИН и компанией были достигнуты во время встречи начальника ведомства Александра Федорова и представителем АО «Концерн Уралвагонзавод» Александром Бурковым. «Заключено соглашение о трудоустройстве в компанию 23 осужденных женщин из УФИЦ при ИК-6. Также осужденные будут заняты на предприятии АО», — сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. В рамках сотрудничества ведомства с госкорпорацией уже трудоустроено 162 осужденных из тагильских колоний №12 и №13. Кроме того на «Уралвагонзаводе» уже работают 139 граждан, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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