«Сжечь сердца геев*»: телеведущий Киселев заявил, что не боится проклятий Запада

Телеведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут презирать в Европе и с теплотой вспоминать в России за негативные высказывания о гомосексуалистах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сказал в интервью западной прессе.
«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев», — сказал Дмитрий Киселев. Его слова передает издание The Wall Street Journal.
Газета приводит высказывание Киселева из 2012 года. Тогда журналист заявлял, что геям следует запретить быть донорами крови и спермы.
Статья также описывает изменения в личности Киселева, отмечая его становление от журналиста, отказавшегося транслировать официальную информацию о вводе войск в Вильнюс в 1991 году, до ведущего, активно поддерживающего текущую политическую линию властей. Издание называет его «самым влиятельным ведущим в стране», регулярно участвующим в совещаниях в Кремле.
ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено
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