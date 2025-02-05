«Сжечь сердца геев*»: телеведущий Киселев заявил, что не боится проклятий Запада

Киселев не боится, что на Западе его будут проклинать за слова о геях*
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По словам Киселева, его ненавидят на Западе и уважают в России
По словам Киселева, его ненавидят на Западе и уважают в России Фото:

Телеведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут презирать в Европе и с теплотой вспоминать в России за негативные высказывания о гомосексуалистах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сказал в интервью западной прессе. 

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев», — сказал Дмитрий Киселев. Его слова передает издание The Wall Street Journal.

Газета приводит высказывание Киселева из 2012 года. Тогда журналист заявлял, что геям следует запретить быть донорами крови и спермы. 

Статья также описывает изменения в личности Киселева, отмечая его становление от журналиста, отказавшегося транслировать официальную информацию о вводе войск в Вильнюс в 1991 году, до ведущего, активно поддерживающего текущую политическую линию властей. Издание называет его «самым влиятельным ведущим в стране», регулярно участвующим в совещаниях в Кремле.

ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено

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Телеведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут презирать в Европе и с теплотой вспоминать в России за негативные высказывания о гомосексуалистах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сказал в интервью западной прессе.  «На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев», — сказал Дмитрий Киселев. Его слова передает издание The Wall Street Journal. Газета приводит высказывание Киселева из 2012 года. Тогда журналист заявлял, что геям следует запретить быть донорами крови и спермы.  Статья также описывает изменения в личности Киселева, отмечая его становление от журналиста, отказавшегося транслировать официальную информацию о вводе войск в Вильнюс в 1991 году, до ведущего, активно поддерживающего текущую политическую линию властей. Издание называет его «самым влиятельным ведущим в стране», регулярно участвующим в совещаниях в Кремле. ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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