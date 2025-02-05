Назван опасный вирус гриппа, которого стоит опасаться пермякам в феврале

Симптомы свиного гриппа похожи на обычный
В феврале 2025 года в Пермском крае возможно повышение уровня заболеваемости свиным гриппом. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
«Уровень заболеваемости ОРВИ в феврале-марте продолжит расти. Из вирусов гриппа, скорее всего, будет преобладать А(H1N1)pdm09. Его еще называют свиным», — пишет aif.perm.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Уточняется, что передается свиной грипп воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Симптомы у него схожи с обычным гриппом. Но возможны осложнения, такие как пневмония.
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