Назван опасный вирус гриппа, которого стоит опасаться пермякам в феврале

Роспотребнадзор: в Перми в феврале будет распространяться свиной грипп
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Симптомы свиного гриппа похожи на обычный
Симптомы свиного гриппа похожи на обычный Фото:

В феврале 2025 года в Пермском крае возможно повышение уровня заболеваемости свиным гриппом. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в феврале-марте продолжит расти. Из вирусов гриппа, скорее всего, будет преобладать А(H1N1)pdm09. Его еще называют свиным», — пишет aif.perm.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что передается свиной грипп воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Симптомы у него схожи с обычным гриппом. Но возможны осложнения, такие как пневмония.

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В феврале 2025 года в Пермском крае возможно повышение уровня заболеваемости свиным гриппом. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре. «Уровень заболеваемости ОРВИ в феврале-марте продолжит расти. Из вирусов гриппа, скорее всего, будет преобладать А(H1N1)pdm09. Его еще называют свиным», — пишет aif.perm.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Уточняется, что передается свиной грипп воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Симптомы у него схожи с обычным гриппом. Но возможны осложнения, такие как пневмония.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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