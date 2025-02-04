В лесу ХМАО замечено редкое природное явление
Редкое природное явление, «ледяные волосы» на деревьях было замечено в ХМАО. Тонкие ледяные нити появились на влажной гниющей древесине из-за плесени, сообщает Природнадзор Югры.
«В лесах можно встретить необычное зрелище. Оно выглядит как скопление белых волос на деревьях, словно растениям вдруг стало недостаточно веток с листьями, и они решили отпустить ещё и седую бороду изо льда», — сообщает Природнадзор в своем telegram-канале.
Ледяные нити на древесине появляются из-за плесени. Размеры «волосков» могут варьироваться от пяти до 20 сантиметров.
Плесень украшает гнилую древесину «ледяными нитями»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!