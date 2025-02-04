04 февраля 2025

«Ледяные волосы»: экологи обнаружили в ХМАО редкое природное явление. Фото

В ХМАО деревья в лесу покрылись ледяными нитями из-за плесени
© Служба новостей «URA.RU»
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В лесу ХМАО замечено редкое природное явление
В лесу ХМАО замечено редкое природное явление Фото:

Редкое природное явление, «ледяные волосы» на деревьях было замечено в ХМАО. Тонкие ледяные нити появились на влажной гниющей древесине из-за плесени, сообщает Природнадзор Югры.

«В лесах можно встретить необычное зрелище. Оно выглядит как скопление белых волос на деревьях, словно растениям вдруг стало недостаточно веток с листьями, и они решили отпустить ещё и седую бороду изо льда», — сообщает Природнадзор в своем telegram-канале.

Ледяные нити на древесине появляются из-за плесени. Размеры «волосков» могут варьироваться от пяти до 20 сантиметров.

Плесень украшает гнилую древесину «ледяными нитями»
Плесень украшает гнилую древесину «ледяными нитями»
Фото:

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Редкое природное явление, «ледяные волосы» на деревьях было замечено в ХМАО. Тонкие ледяные нити появились на влажной гниющей древесине из-за плесени, сообщает Природнадзор Югры. «В лесах можно встретить необычное зрелище. Оно выглядит как скопление белых волос на деревьях, словно растениям вдруг стало недостаточно веток с листьями, и они решили отпустить ещё и седую бороду изо льда», — сообщает Природнадзор в своем telegram-канале. Ледяные нити на древесине появляются из-за плесени. Размеры «волосков» могут варьироваться от пяти до 20 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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