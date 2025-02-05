Директор Пермской галереи пошла в учителя

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян стала куратором онлайн-курса по обучению музейных работников России менеджменту. Федеральный проект, в котором в качестве преподавателей также выступят руководители ведущих музеев страны, запущен в рамках программы «Музеи Русского Севера», рассказали в галерее.
«Мы придумали курс не про развеску и расстановку, а про менеджерскую составляющую. Сотрудники музеев узнают, как создается экспозиция — от концепции до ее реализации на конкретной выставочной площадке. О том, как завязаны в выставочном процессе все департаменты музея — от кураторов и реставраторов до финансистов и службы учета», — отмечает Тавризян.
Студенты курса сначала прослушают 72 часа онлайн-лекций от ведущих экспертов музейного дела России. Успешно прошедшие эту часть, смогут подать заявки на трек по проектной деятельности и получить в итоге грант на реализацию собственной выставки.
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