Директор Пермской галереи пошла в учителя

Глава Пермской галереи Юлия Тавризян обучит музейщиков всей России менеджменту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Тавризян научит российских галеристов музейному менеджменту
Юлия Тавризян научит российских галеристов музейному менеджменту Фото:

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян стала куратором онлайн-курса по обучению музейных работников России менеджменту. Федеральный проект, в котором в качестве преподавателей также выступят руководители ведущих музеев страны, запущен в рамках программы «Музеи Русского Севера», рассказали в галерее.

«Мы придумали курс не про развеску и расстановку, а про менеджерскую составляющую. Сотрудники музеев узнают, как создается экспозиция — от концепции до ее реализации на конкретной выставочной площадке. О том, как завязаны в выставочном процессе все департаменты музея — от кураторов и реставраторов до финансистов и службы учета», — отмечает Тавризян.

Студенты курса сначала прослушают 72 часа онлайн-лекций от ведущих экспертов музейного дела России. Успешно прошедшие эту часть, смогут подать заявки на трек по проектной деятельности и получить в итоге грант на реализацию собственной выставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян стала куратором онлайн-курса по обучению музейных работников России менеджменту. Федеральный проект, в котором в качестве преподавателей также выступят руководители ведущих музеев страны, запущен в рамках программы «Музеи Русского Севера», рассказали в галерее. «Мы придумали курс не про развеску и расстановку, а про менеджерскую составляющую. Сотрудники музеев узнают, как создается экспозиция — от концепции до ее реализации на конкретной выставочной площадке. О том, как завязаны в выставочном процессе все департаменты музея — от кураторов и реставраторов до финансистов и службы учета», — отмечает Тавризян. Студенты курса сначала прослушают 72 часа онлайн-лекций от ведущих экспертов музейного дела России. Успешно прошедшие эту часть, смогут подать заявки на трек по проектной деятельности и получить в итоге грант на реализацию собственной выставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...