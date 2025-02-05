В одном из пермских округов появился новый прокурор

Приказ о назначении подписали в начале февраля
В Соликамске (Пермский край) назначили нового прокурора. Им стал Антон Павлович.
«Прокурором Соликамска назначен советник юстиции Антон Павлович», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что приказ о назначении уже подписан.
Про Павловича известно, что он работал прокурором Александровска и заместителем прокурора Осинского района. В Соликамске он сменил Ольгу Константинову, которая вышла на пенсию.
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