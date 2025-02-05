В одном из пермских округов появился новый прокурор

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Приказ о назначении подписали в начале февраля
Приказ о назначении подписали в начале февраля Фото:

В Соликамске (Пермский край) назначили нового прокурора. Им стал Антон Павлович.

«Прокурором Соликамска назначен советник юстиции Антон Павлович», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что приказ о назначении уже подписан.

Про Павловича известно, что он работал прокурором Александровска и заместителем прокурора Осинского района. В Соликамске он сменил Ольгу Константинову, которая вышла на пенсию.

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В Соликамске (Пермский край) назначили нового прокурора. Им стал Антон Павлович. «Прокурором Соликамска назначен советник юстиции Антон Павлович», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что приказ о назначении уже подписан. Про Павловича известно, что он работал прокурором Александровска и заместителем прокурора Осинского района. В Соликамске он сменил Ольгу Константинову, которая вышла на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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