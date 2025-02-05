Самый медийный синоптик расскажет пермякам секреты своих прогнозов

В Пермском университете (ПГНИУ) пройдет ряд комплексных экскурсий по лабораториям вуза. Посетители смогут узнать все секреты производства лекарств, переработки нефти и составления прогнозов погоды. О последнем расскажет доктор географических наук Андрей Шихов, который в последнее время заслужил неофициальное звание самого медийного синоптика Пермского края.
«Пройдет экскурсия и в „башне с часами“, где находится ГИС-Центр Пермского университета. Доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды, какие используются технологии и как геоинформационные системы еще используются в науке», — сообщили URA.RU в вузе.
Всего гостям университета покажут пять научных лабораторий. Это первый для вуза и города опыт проведения таких комплексных экскурсий, отмечают в ПГНИУ. Они пройдут 7 февраля, накануне Дня российской науки. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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