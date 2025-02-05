Самый медийный синоптик расскажет пермякам секреты своих прогнозов

Пермский университет проведет бесплатные экскурсии по своим лабораториям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский университет приглашает на уникальные экскурсии
Пермский университет приглашает на уникальные экскурсии Фото:

В Пермском университете (ПГНИУ) пройдет ряд комплексных экскурсий по лабораториям вуза. Посетители смогут узнать все секреты производства лекарств, переработки нефти и составления прогнозов погоды. О последнем расскажет доктор географических наук Андрей Шихов, который в последнее время заслужил неофициальное звание самого медийного синоптика Пермского края.

«Пройдет экскурсия и в „башне с часами“, где находится ГИС-Центр Пермского университета. Доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды, какие используются технологии и как геоинформационные системы еще используются в науке», — сообщили URA.RU в вузе.

Всего гостям университета покажут пять научных лабораторий. Это первый для вуза и города опыт проведения таких комплексных экскурсий, отмечают в ПГНИУ. Они пройдут 7 февраля, накануне Дня российской науки. Участие бесплатное, но необходима регистрация

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском университете (ПГНИУ) пройдет ряд комплексных экскурсий по лабораториям вуза. Посетители смогут узнать все секреты производства лекарств, переработки нефти и составления прогнозов погоды. О последнем расскажет доктор географических наук Андрей Шихов, который в последнее время заслужил неофициальное звание самого медийного синоптика Пермского края. «Пройдет экскурсия и в „башне с часами“, где находится ГИС-Центр Пермского университета. Доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды, какие используются технологии и как геоинформационные системы еще используются в науке», — сообщили URA.RU в вузе. Всего гостям университета покажут пять научных лабораторий. Это первый для вуза и города опыт проведения таких комплексных экскурсий, отмечают в ПГНИУ. Они пройдут 7 февраля, накануне Дня российской науки. Участие бесплатное, но необходима регистрация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...