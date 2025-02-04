Небольшая квартира находится в центре города
В Лангепасе (ХМАО) продают самую маленькую квартиру-студию в регионе за 1,4 миллиона рублей. Площадь жилья — 10,8 кв. метров.
«В центре города продается уютная однокомнатная квартиpа-cтудия, рядом вся развитая инфраструктура. Квартира небольшая, идеально подойдет для одного или двух человек», — сказано на сайте «Авито».
В объявлении указано, что на кухне имеется балкон. Также новому владельцу останется чайник, плита и стиральная машина.
Ранее URA.RU собрало подборку самой дорогой недвижимости Сургута. В ТОП-3 вошли квартиры за 27 и 25 миллионов рублей.
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