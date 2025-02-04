04 февраля 2025

В ХМАО найдена самая маленькая квартира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небольшая квартира находится в центре города
Небольшая квартира находится в центре города Фото:

В Лангепасе (ХМАО) продают самую маленькую квартиру-студию в регионе за 1,4 миллиона рублей. Площадь жилья — 10,8 кв. метров.

«В центре города продается уютная однокомнатная квартиpа-cтудия, рядом вся развитая инфраструктура. Квартира небольшая, идеально подойдет для одного или двух человек», — сказано на сайте «Авито».

В объявлении указано, что на кухне имеется балкон. Также новому владельцу останется чайник, плита и стиральная машина.

Ранее URA.RU собрало подборку самой дорогой недвижимости Сургута. В ТОП-3 вошли квартиры за 27 и 25 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лангепасе (ХМАО) продают самую маленькую квартиру-студию в регионе за 1,4 миллиона рублей. Площадь жилья — 10,8 кв. метров. «В центре города продается уютная однокомнатная квартиpа-cтудия, рядом вся развитая инфраструктура. Квартира небольшая, идеально подойдет для одного или двух человек», — сказано на сайте «Авито». В объявлении указано, что на кухне имеется балкон. Также новому владельцу останется чайник, плита и стиральная машина. Ранее URA.RU собрало подборку самой дорогой недвижимости Сургута. В ТОП-3 вошли квартиры за 27 и 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...