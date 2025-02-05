В конце января в Свердловской области подорожали чай, свинина, говядина, творог и твердый сыр — продукты из минимального набора. Корреспондент URA.RU сходил в популярные сетевые супермаркеты Екатеринбурга, чтобы выяснить, сколько реально стоят товары и где они дешевле.
Цены варьируются и зависят от разных факторов. Мы посмотрели как самые дорогие варианты продуктов, так и наиболее бюджетные из представленных на полках. Крупнолистовой черный чай дешевле всего стоит в «Ашане» (19,99 рубля), дороже всего — в «Перекрестке» (739,99 рубля).
Творог в «Ашане» продают за 67,99 рубля, и это тоже самая низкая цена из увиденных. Максимальная — в «Ленте» (419,99 рубля). А твердый сыр по акции в «Пятерочке» предлагают купить за 99,99 рубля.
Свинину в магазинах оказалось найти проще, чем говядину. Самый бюджетный вариант — в «Чижике», где упаковка шницеля весом в 400 граммов стоит 199 рублей. В «Гиперболе» цена самой дорогой свинины — 699 рублей за килограмм корейки. Говядина дешевле в «Пятерочке» (309,99 рубля, мраморные стейки), а дороже — в «Ленте» (1199,99 рубля за килограмм говяжьей лопатки). Подробнее — в карточке ниже.
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