Путин реорганизовал военные округа России

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Путин подписал указ об изменении военных округов
Путин подписал указ об изменении военных округов Фото:

Президент России Владимир Путин провел реорганизацию военных округов, согласно новому указу. Военные округа больше не имеют межвидового статуса, что влечет изменения в структуре подчинения различных военных подразделений.

«Из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в документе, который находится на сайте официального опубликования правовых актов. Подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил больше не подчиняются округам. В документе указывается, что управления возьмут на себя функции объединенных стратегических командований округов.

Летом 2024 года Министерство обороны РФ выступало с планами провести реформу, в рамках которой военные округа потеряют статус межвидовых объединений. Было предложено преобразовать командования округов в управленческие структуры. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны оптимизировать структуру управления вооруженными силами.

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Президент России Владимир Путин провел реорганизацию военных округов, согласно новому указу. Военные округа больше не имеют межвидового статуса, что влечет изменения в структуре подчинения различных военных подразделений. «Из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в документе, который находится на сайте официального опубликования правовых актов. Подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил больше не подчиняются округам. В документе указывается, что управления возьмут на себя функции объединенных стратегических командований округов. Летом 2024 года Министерство обороны РФ выступало с планами провести реформу, в рамках которой военные округа потеряют статус межвидовых объединений. Было предложено преобразовать командования округов в управленческие структуры. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны оптимизировать структуру управления вооруженными силами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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