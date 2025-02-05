Путин реорганизовал военные округа России

Президент России Владимир Путин провел реорганизацию военных округов, согласно новому указу. Военные округа больше не имеют межвидового статуса, что влечет изменения в структуре подчинения различных военных подразделений.
«Из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в документе, который находится на сайте официального опубликования правовых актов. Подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил больше не подчиняются округам. В документе указывается, что управления возьмут на себя функции объединенных стратегических командований округов.
Летом 2024 года Министерство обороны РФ выступало с планами провести реформу, в рамках которой военные округа потеряют статус межвидовых объединений. Было предложено преобразовать командования округов в управленческие структуры. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны оптимизировать структуру управления вооруженными силами.
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