Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Глава Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе администрации президента Украины.
«Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине с 8 февраля продлены», — сообщили в пресс-службе президента Украины. Законы № 12404 и №12405, которые были подписаны главой государства 5 февраля, предусматривают продолжение военного положения и мобилизации на территории Украины на следующие 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а также была объявлена мобилизация. Эти меры неоднократно продлевались правительством. Последнее продление истекает 7 февраля текущего года. Представители киевской власти заявили, что наличие военного положения мешает организации и проведению общенациональных выборов в стране.
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