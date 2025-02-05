Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

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Зеленский продлил мобилизацию на Украине
Зеленский продлил мобилизацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе администрации президента Украины.

«Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине с 8 февраля продлены», — сообщили в пресс-службе президента Украины. Законы № 12404 и №12405, которые были подписаны главой государства 5 февраля, предусматривают продолжение военного положения и мобилизации на территории Украины на следующие 90 дней.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а также была объявлена мобилизация. Эти меры неоднократно продлевались правительством. Последнее продление истекает 7 февраля текущего года. Представители киевской власти заявили, что наличие военного положения мешает организации и проведению общенациональных выборов в стране.

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Глава Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе администрации президента Украины. «Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине с 8 февраля продлены», — сообщили в пресс-службе президента Украины. Законы № 12404 и №12405, которые были подписаны главой государства 5 февраля, предусматривают продолжение военного положения и мобилизации на территории Украины на следующие 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а также была объявлена мобилизация. Эти меры неоднократно продлевались правительством. Последнее продление истекает 7 февраля текущего года. Представители киевской власти заявили, что наличие военного положения мешает организации и проведению общенациональных выборов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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