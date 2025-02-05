Двое военнослужащих из ЯНАО вернутся из украинского плена

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Двое ямальцев, попавших в плен к ВСУ, вернутся в Россию (архивное фото)
Двое ямальцев, попавших в плен к ВСУ, вернутся в Россию (архивное фото) Фото:

Двое попавших в плен военнослужащих из ЯНАО вернутся в Россию, сообщили URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека в округе. Масштабный обмен пленными в формате «150 на 150» человек состоялся с украинской стороной 5 февраля.

«Двое российских военнослужащих из ЯНАО вернутся домой в результате обмена пленными, их личности официально подтверждены. Обмен произведен 5 февраля, 150 российских военнослужащих обменяли на 150 украинских военных», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена ЯНАО.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Обмен прошел при гуманитарном участии Объединенных Арабских Эмиратов.

"Огромная благодарность всем, кто добивался спасения наших соотечественников! Особо благодарю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и ее аппарат, который оперативно в круглосуточном режиме сообщал мне и родственникам информацию о наших земляках. Работа по возвращению бойцов ведется непрерывно и будет продолжена всеми ведомствами", — сообщает омбудсмен по ЯНАО Андрей Нестерук.

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Двое попавших в плен военнослужащих из ЯНАО вернутся в Россию, сообщили URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека в округе. Масштабный обмен пленными в формате «150 на 150» человек состоялся с украинской стороной 5 февраля. «Двое российских военнослужащих из ЯНАО вернутся домой в результате обмена пленными, их личности официально подтверждены. Обмен произведен 5 февраля, 150 российских военнослужащих обменяли на 150 украинских военных», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена ЯНАО. По данным Минобороны РФ, в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Обмен прошел при гуманитарном участии Объединенных Арабских Эмиратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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