Двое военнослужащих из ЯНАО вернутся из украинского плена

Двое попавших в плен военнослужащих из ЯНАО вернутся в Россию, сообщили URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека в округе. Масштабный обмен пленными в формате «150 на 150» человек состоялся с украинской стороной 5 февраля.
«Двое российских военнослужащих из ЯНАО вернутся домой в результате обмена пленными, их личности официально подтверждены. Обмен произведен 5 февраля, 150 российских военнослужащих обменяли на 150 украинских военных», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена ЯНАО.
По данным Минобороны РФ, в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Обмен прошел при гуманитарном участии Объединенных Арабских Эмиратов.
"Огромная благодарность всем, кто добивался спасения наших соотечественников! Особо благодарю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и ее аппарат, который оперативно в круглосуточном режиме сообщал мне и родственникам информацию о наших земляках. Работа по возвращению бойцов ведется непрерывно и будет продолжена всеми ведомствами", — сообщает омбудсмен по ЯНАО Андрей Нестерук.
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