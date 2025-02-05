Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

Президент России Владимир Путин признал, что ситуация в Курской области остается очень сложной. Об этом он заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.
«Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну. Фрагмент со встречи опубликовал Кремль, передает РИА Новости.
В ходе встречи Путин подчеркнул необходимость активного взаимодействия с населением. Он также затронул тему компенсации жителям Курской области в связи с украинским вторжением.
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