Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

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Обстановка в Курской области - сложная, подчеркнул Владимир Путин
Обстановка в Курской области - сложная, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин признал, что ситуация в Курской области остается очень сложной. Об этом он заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. 

«Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну. Фрагмент со встречи опубликовал Кремль, передает РИА Новости. 

В ходе встречи Путин подчеркнул необходимость активного взаимодействия с населением. Он также затронул тему компенсации жителям Курской области в связи с украинским вторжением. 

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Президент России Владимир Путин признал, что ситуация в Курской области остается очень сложной. Об этом он заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.  «Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал глава государства, обращаясь к Хинштейну. Фрагмент со встречи опубликовал Кремль, передает РИА Новости.  В ходе встречи Путин подчеркнул необходимость активного взаимодействия с населением. Он также затронул тему компенсации жителям Курской области в связи с украинским вторжением. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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