05 февраля 2025

В Кургане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилось, когда автобус был не на маршруте
Авария случилось, когда автобус был не на маршруте Фото:

В Кургане вечером 5 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Видео с места происшествия выложено в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Авария с автобусом на проспекте Голикова», — сообщается в группе. На видео автобус правой стороной стоит на разделительном ограждении, чуть дальше — легковушка.

У автобуса номер 75, его маршрут не проходит через Заозерный, он ездит от Шевелевки до Вороновки. Курганцы предполагают, что на Голикова он мог оказаться потому, что ехал на заправку либо спешил с нее. Данных о пострадавших в аварии нет. Информация подлежит уточнению. Редакция URA.RU отправила запрос в Госавтоинспекцию. 

В конце января в Кургане уже происходило аналогичное происшествие. На перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского столкнулись такси и автобус, данных о пострадавших нет.

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В Кургане вечером 5 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Видео с места происшествия выложено в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Авария с автобусом на проспекте Голикова», — сообщается в группе. На видео автобус правой стороной стоит на разделительном ограждении, чуть дальше — легковушка. У автобуса номер 75, его маршрут не проходит через Заозерный, он ездит от Шевелевки до Вороновки. Курганцы предполагают, что на Голикова он мог оказаться потому, что ехал на заправку либо спешил с нее. Данных о пострадавших в аварии нет. Информация подлежит уточнению. Редакция URA.RU отправила запрос в Госавтоинспекцию.  В конце января в Кургане уже происходило аналогичное происшествие. На перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского столкнулись такси и автобус, данных о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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