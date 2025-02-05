В Кургане вечером 5 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки. Видео с места происшествия выложено в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Авария с автобусом на проспекте Голикова», — сообщается в группе. На видео автобус правой стороной стоит на разделительном ограждении, чуть дальше — легковушка.
У автобуса номер 75, его маршрут не проходит через Заозерный, он ездит от Шевелевки до Вороновки. Курганцы предполагают, что на Голикова он мог оказаться потому, что ехал на заправку либо спешил с нее. Данных о пострадавших в аварии нет. Информация подлежит уточнению. Редакция URA.RU отправила запрос в Госавтоинспекцию.
В конце января в Кургане уже происходило аналогичное происшествие. На перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского столкнулись такси и автобус, данных о пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!