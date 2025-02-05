Двух пермяков осудят за мошенничество с автокредитами на 67 млн рублей

В Пермском крае двое мужчин обвиняются в мошенничестве в сфере автокредитования на сумму более 67 миллионов рублей. По итогам расследования перед судом предстанет 46-летний злоумышленник, которому вменяют 23 эпизода мошенничества, и его 28-летний подельник.
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. Они незаконно получили 37 машин. Сумма ущерба составила более 67 млн рублей. Уголовное дело, объемом в 52 тома, будет направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте МВД России.
Схема мошенничества, использованная обвиняемыми, заключалась в том, что они привлекали лиц с асоциальным образом жизни для оформления на них автокредитов. За денежное вознаграждение в 10-15 тысяч эти люди предоставляли свои паспорта и СНИЛС. После этого злоумышленники подавали фальшивую информацию о доходах и месте работы в автосалоны и банки. Полученные автомобили затем продавались за границу по заниженной стоимости, а оформленные на подставных заемщиков автокредиты, оставались не погашенными.
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