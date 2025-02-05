Администрация пермского округа признала, что не справляется с уборкой снега

Глава Чердынского муниципального округа (Пермский край) Анна Батагова ответила на возмущения местных жителей по поводу очистки дорог и тротуаров от снега. Несмотря на то, что работы по уборке улиц ведутся интенсивно, техники не хватает. Ситуация осложняется и погодными условиями.
«Накал эмоций по поводу очистки дорог у жителей округа не уменьшается. Возмущения „сыпятся“ во всех местных соцсетях. Признаем, что своевременно очищать дороги не успеваем. Уборка затруднена из-за теплой зимы и отсутствия устойчивого снежного покрова. Да и техники не хватает. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием», — сообщила Батагова в своем telegram-канале.
Уточняется, что работы по очистке дорог и их расширению ведутся на территории всего округа. Ситуацию контролируют специалисты администрации и сотрудники ГИБДД.
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