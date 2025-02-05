05 февраля 2025

Администрация пермского округа признала, что не справляется с уборкой снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтехники для уборки снега с улиц не хватает
Спецтехники для уборки снега с улиц не хватает Фото:

Глава Чердынского муниципального округа (Пермский край) Анна Батагова ответила на возмущения местных жителей по поводу очистки дорог и тротуаров от снега. Несмотря на то, что работы по уборке улиц ведутся интенсивно, техники не хватает. Ситуация осложняется и погодными условиями.

«Накал эмоций по поводу очистки дорог у жителей округа не уменьшается. Возмущения „сыпятся“ во всех местных соцсетях. Признаем, что своевременно очищать дороги не успеваем. Уборка затруднена из-за теплой зимы и отсутствия устойчивого снежного покрова. Да и техники не хватает. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием», — сообщила Батагова в своем telegram-канале.

Уточняется, что работы по очистке дорог и их расширению ведутся на территории всего округа. Ситуацию контролируют специалисты администрации и сотрудники ГИБДД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чердынского муниципального округа (Пермский край) Анна Батагова ответила на возмущения местных жителей по поводу очистки дорог и тротуаров от снега. Несмотря на то, что работы по уборке улиц ведутся интенсивно, техники не хватает. Ситуация осложняется и погодными условиями. «Накал эмоций по поводу очистки дорог у жителей округа не уменьшается. Возмущения „сыпятся“ во всех местных соцсетях. Признаем, что своевременно очищать дороги не успеваем. Уборка затруднена из-за теплой зимы и отсутствия устойчивого снежного покрова. Да и техники не хватает. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием», — сообщила Батагова в своем telegram-канале. Уточняется, что работы по очистке дорог и их расширению ведутся на территории всего округа. Ситуацию контролируют специалисты администрации и сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...