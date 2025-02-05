В Пермском крае возбудили дело из-за упавшего с крыши на горожанку снега

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту падения снега с крыши на жительницу города Кизела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Надзорный орган проводил проверку после инцидента.
«Материалы проверки направлены прокурором в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения Губахинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — рассказали агентству в прокуратуре.
Снег упал с крыши на жительницу Кизела в тот момент, когда она выходила из подъезда. Женщина получила травму, ей пришлось обратиться за медицинской помощью.
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