Четверо 20-летних туристов отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица в челябинском национальном парке «Таганай» и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших обморожены руки и ноги, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Сигнал от группы из четырех молодых людей поступил в девятом часу вечера. Расчет одним днем совершить восхождение на Круглицу, посмотреть закат и вернуться оказался ошибочным», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Вершины горы Круглица туристы достигли, но на обратной дороге сбились с пути — молодые туристы не учли особенности погоды в горах и сложность маршрута. В темноте и снежной поземке они потеряли из виду вешки-ориентиры, карта на телефоне также не помогла определить их местоположение.
Спасателям удалось найти и эвакуировать туристов к Центральной усадьбе национального парка «Таганай» только к четырем утра. Их передали медикам. У каждого из пострадавших выявлены признаки обморожения рук и ног различной степени тяжести.
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