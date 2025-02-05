05 февраля 2025

Туристы пошли смотреть закат и заблудились в челябинском нацпарке «Таганай». Фото

В челябинском нацпарке «Таганай» нашли заблудившихся туристов с обморожениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели смогли эвакуировать пострадавших только к четырем утрам (архивное фото)
Спасатели смогли эвакуировать пострадавших только к четырем утрам (архивное фото) Фото:

Четверо 20-летних туристов отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица в челябинском национальном парке «Таганай» и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших обморожены руки и ноги, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). 

«Сигнал от группы из четырех молодых людей поступил в девятом часу вечера. Расчет одним днем совершить восхождение на Круглицу, посмотреть закат и вернуться оказался ошибочным», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Вершины горы Круглица туристы достигли, но на обратной дороге сбились с пути — молодые туристы не учли особенности погоды в горах и сложность маршрута. В темноте и снежной поземке они потеряли из виду вешки-ориентиры, карта на телефоне также не помогла определить их местоположение. 

Спасателям удалось найти и эвакуировать туристов к Центральной усадьбе национального парка «Таганай» только к четырем утра. Их передали медикам. У каждого из пострадавших выявлены признаки обморожения рук и ног различной степени тяжести.

Туристы не учли сложные погодные условия в горах
Туристы не учли сложные погодные условия в горах
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Четверо 20-летних туристов отправились посмотреть закат с вершины горы Круглица в челябинском национальном парке «Таганай» и на обратной дороге в полной темноте заблудились. У каждого из пострадавших обморожены руки и ноги, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).  «Сигнал от группы из четырех молодых людей поступил в девятом часу вечера. Расчет одним днем совершить восхождение на Круглицу, посмотреть закат и вернуться оказался ошибочным», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Вершины горы Круглица туристы достигли, но на обратной дороге сбились с пути — молодые туристы не учли особенности погоды в горах и сложность маршрута. В темноте и снежной поземке они потеряли из виду вешки-ориентиры, карта на телефоне также не помогла определить их местоположение.  Спасателям удалось найти и эвакуировать туристов к Центральной усадьбе национального парка «Таганай» только к четырем утра. Их передали медикам. У каждого из пострадавших выявлены признаки обморожения рук и ног различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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