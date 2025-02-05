05 февраля 2025

В Тюмени ограничили скорость на одной из основных городских магистралей

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ ввели ограничение скорости до 40 километров в час
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановить дорогу не получится до весны
Восстановить дорогу не получится до весны Фото:

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ установили знак «Неровная дорога» и ограничение скорости до 40 километров в час. Причиной стала колейность, приводящая к ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Знаки ограничения скорости до 40 км/ч и „Неровная дорога“ установлены на улице 50 лет ВЛКСМ — от Запольной до Монтажников. Они установлены в связи с колейностью на проезжей части. Самым опасным на улице стал участок в районе домов №21 и №22», — отметили в ведомстве.

Восстановлением дорожного полотна департамент инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени займется с началом строительного сезона. Вместе с тем контроль за участком планируют усилить.

В 2024 году на этом участке дороги произошло восемь ДТП, в которых пострадали 13 человек. Среди причин аварий превышение скорости и выезд на встречную полосу.

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В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ установили знак «Неровная дорога» и ограничение скорости до 40 километров в час. Причиной стала колейность, приводящая к ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Знаки ограничения скорости до 40 км/ч и „Неровная дорога“ установлены на улице 50 лет ВЛКСМ — от Запольной до Монтажников. Они установлены в связи с колейностью на проезжей части. Самым опасным на улице стал участок в районе домов №21 и №22», — отметили в ведомстве. Восстановлением дорожного полотна департамент инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени займется с началом строительного сезона. Вместе с тем контроль за участком планируют усилить. В 2024 году на этом участке дороги произошло восемь ДТП, в которых пострадали 13 человек. Среди причин аварий превышение скорости и выезд на встречную полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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