В Тюмени ограничили скорость на одной из основных городских магистралей

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ установили знак «Неровная дорога» и ограничение скорости до 40 километров в час. Причиной стала колейность, приводящая к ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Знаки ограничения скорости до 40 км/ч и „Неровная дорога“ установлены на улице 50 лет ВЛКСМ — от Запольной до Монтажников. Они установлены в связи с колейностью на проезжей части. Самым опасным на улице стал участок в районе домов №21 и №22», — отметили в ведомстве.
Восстановлением дорожного полотна департамент инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени займется с началом строительного сезона. Вместе с тем контроль за участком планируют усилить.
В 2024 году на этом участке дороги произошло восемь ДТП, в которых пострадали 13 человек. Среди причин аварий превышение скорости и выезд на встречную полосу.
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